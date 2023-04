Puchheimer Rikscha für Senioren bietet wieder Fahrten an

Rikschas rollen wieder

Puchheim - Nach der Winterpause steht die Puchheimer Rikscha für Senioren und das ehrenamtliche Fahrer-Team motiviert in den Startlöchern für die neue Rikscha-Saison.

Die Rikscha ist innerhalb des Ehrenamtlichenprojektes „Begleitung für Senioren“ ein kostenfreies Zusatzangebot der Stadt Puchheim. Geschulte ehrenamtliche Rikschafahrer unternehmen in der näheren Umgebung kleinere Ausflüge mit Senioren. Auch Angehörige, Freunde oder Nachbarn können eine gemeinsame Rikschafahrt mit den Senioren buchen. Neben der Teilnahme am Einzug des Volksfestes, einem Rikscha-Shuttle-Service am Marktsonntag sowie der Teilnahme an der Freiwilligenmesse wird die Rikscha auch zwischendurch immer wieder in Puchheim zu sehen sein und ist so auch für spontane Mitfahrten verfügbar.

Infos und Buchung

Alle weiteren Informationen finden Interessierte auf der Homepage der Stadt Puchheim unter www.puchheim.de/Rikscha-Fahrten. Die Buchung der Rikscha erfolgt über die Ehrenamtskoordinatorin der Stadt unter 089 80098-526 oder per E-Mail an daniela.schulte@puchheim.de.

red