»Pumuckl und mehr – Ellis Kaut zum 102.« ab 18. November im Museum Fürstenfeldbruck

Von: Eva Lindemann

Museumsleiterinnen Barbara Kink und Verena Beaucamp in „Meister Eders Werkstatt“. © Eva Lindemann

Fürstenfeldbruck - Egal ob auf Schallplatte, im Fernsehen, auf Kassette oder nächstes Jahr als neue Serie, den Pumuckl kennt Groß wie Klein.

Seit über drei Generationen treibt der kultige Klabautermann mit der markanten Stimme in verschiedensten Formaten seinen Schabernack. Nun hat der freche Kobold seinen Weg ins Fürstenfeldbrucker Museum gefunden. Dort widmet sich ab 18. November eine Ausstellung der Geschichte hinter dem kleinen Kobold und seiner Erfinderin, Elisabeth „Ellis“ Kaut.

Ellis Kaut - Ein Freigeist voller Fantasie

Zu ihrem 102. Geburtstag am 17. November, zeigt die Ausstellung das beeindruckende Leben einer Schauspielerin, Künstlerin, Schriftstellerin und Fotografin, die 2015 in Fürstenfeldbruck starb. Kaut wusste schon früh, dass sie berühmt werden wolle, erzählt stellvertretende Museumsleiterin Verena Beaucamp aus dem bewegten Leben der Pumucklerfinderin, wahlweise als Schauspielerin oder sogar als Heilige. Mit der Schauspielerei versuchte es Kaut, die 1938 das erste Münchner Kindl verkörperte, dann sogar, landete aber letztendlich als Moderatorin beim Fernsehen und schrieb Kinderhörspiele. 1962 wurde sie von der Leiterin des Kinderfunks beim bayrischen Rundfunk nach einer Idee für einen neuen Kinderhelden gefragt, woraufhin Kaut ihr den Kobold mit dem wilden roten Haar vorschlug. Pumuckl, solle er heißen, erzählt Beaucamp von der Namensgebung, denn so hatte Kauts Mann sie genannt, als sie ihm bei einem Winterspaziergang frech wie ein Kobold Schnee in den Nacken habe fallen lassen.

Foto einer Originalzeichnung des Pumuckl. © Eva Lindemann

Frecher Klabautermann mit großer Familie

Während Ellis Kaut Pumuckls „Mutter“ sei, so habe der Kobold einige Väter und sogar eine Ziehmutter beschreibt Beaucamp den Schaffensprozess des Kobolds, den das Museum von der Idee über erste Illustrationen bis hin zu Kinofilmen ausführlich zeigt. Kaut erfand zwar den Pumuckl und hatte eine feste Vorstellung, wie er aussehen soll, erklärt die Museumsleiterin, zeichnete ihn aber nie selber. Visualisiert haben ihn andere. Die Künstlerin Barbara von Johnson, gab „Ziehsohn“ Pumuckl sein unverwechselbares Aussehen, später wurde er von Brian Bagnall gestaltet, der seine Optik für Film und Fernsehen schaffte. Eine unverwechselbare Stimme lieh dem Kobold seit Beginn der Hörspiele bis zu seinem Tod Hans Clarin. Den Schreinermeister Eder, in dessen Werkstatt der Kobold einzieht, sprachen sogar drei Sprecher, der wohl bekannteste ist Gustl Bayrhammer, der den Münchner Schreiner ab 1978 in Film und Serie spielte. Wie die aufwendige Fernsehproduktion, die Real und Trickfilm mischt, funktionierte, ist ebenfalls Teil der Ausstellung, in der einige Requisiten aus der Serie als Exponate ausgestellt sind und damit die Welt des Pumuckls für Kinder und Erwachsene lebendig werden lässt.

Pumuckl Erfinderin Ellis Kaut und die einzige von ihr geschaffene Pumuckl Figur. © Eva Lindemann

Ausstellung für Groß und Klein

Ganz im Sinne von Ellis Kaut, die immer gerne die Welt durch Kinderaugen betrachtet habe, probiere sich das Museum mit der Ausstellung an einem neuen Format für große wie kleine Besucher, erklärt Beaucamp das Konzept. So ist die Ausstellung in zwei Ebenen geteilt: Im oberen Bereich der Wände können die Erwachsenen die Geschichte des Pumuckls kennenlernen, während darunter der Kobold spielerisch und teils interaktiv für Kinder präsentiert wird. Überhaupt möchte das Museum mit der Pumucklausstellung gezielt Kinder ansprechen und biete ein buntes Programm an, so die Leitung. Es gebe Führungen für Klassen, eine eigene Kinderecke mit Büchern und sogar einer Kinderhobelbank, um sich spielerisch als Schreiner zu versuchen, und Vorlesetage. Tatsächlich wirkt sogar ein echter „Meister Eder“ an der Ausstellung mit. Praktikant Fabian Eder, der in München an der LMU einen Master macht, unterstützte tatkräftig bei der Ausstellung und beteiligt sich an Führungen.

Die Ausstellung kann vom 18. November 2022 bis zum 4. Juni 2023 Dienstag bis Samstag von 13 bis 17 Uhr, sowie Sonn- und Feiertags von 11 bis 17 Uhr im Museum Fürstenfeldbruck im Kloster Fürstenfeld besucht werden. Eintritt für Erwachsene 6 Euro, ermäßigt 4 Euro. Führungen können gebucht werden. Weitere Infos unter www.museumffb.de.

Eva Lindemann