Race Projekt der Starthilfe Fürstenfeldbruck

Von: Eva Lindemann

Die Teilnehmer waren während dem Rennen auch für die Wartung der Motorräder zuständig. © Privat

Fürstenfeldbruck/Überacker – Die Starthilfe ist eine Maßnahme des Vereins Sprint e.V. in Fürstenfeldbruck und der Firma R & R KFZ Reparatur GmbH in Überacker.

Die auf Oldtimer und Sonderfahrzeuge spezialisierte Firma R&R hat die Maßnahme vor 17 Jahren ins Leben gerufen um Jugendlichen und Heranwachsenden, mit schwierigen Voraussetzungen im familiären und sozialen Bereich, eine Chance zu geben in der Ausbildung und im Berufsleben Fuß zu fassen. Der Verein Sprint übernahm 2017 die Trägerschaft der Maßnahme. Sprint e.V. ist seit 1996 im Landkreis für die Resozialisierung jugendlicher und heranwachsender Straffälliger zuständig und kann somit auf einen großen Erfahrungsschatz in der Arbeit mit jungen Menschen in besonders schwierigen Lebenslagen zugreifen. Auftraggeber der Starthilfe ist das Jobcenter Fürstenfeldbruck.



Race Projekt ist besonderer Teil der Starthilfe

Ein besonderer Teil der Starthilfe ist das jährlich stattfindende Race Projekt, dass die beiden Träger über Spenden und Sponsorin finanzieren. Professionelle Fahrer nehmen hier an einem 24 Stunden Enduro Rennen teil. Die Teilnehmer der Starthilfe kümmern sich mit Anleitung und Unterstützung der Anleiter um die Vorbereitung, die Akquise von Sponsoren, die Versorgung des Rennteams, die Pflege und Wartung der Maschinen und sind beim Rennen als Boxenteam mit vor Ort.

Das diesjährige Race Projekt fand Ende August in Wales als Teil des Dawn to dusk Enduro in Glynneath statt. Es starteten ein Zweimann Team sowie eine einzelner Fahrer. Die Teilnehmer der Starthilfe waren unter anderem für die Planung und die Organisation vor Ort, mitunter die Zeitabnahme, Küche und Werkstatt, zuständig. Dabei wurden sie bei ihren Aufgaben von einer Sozialpädagogin des Sprint e.V., Mitarbeitern der Firma R&R und Mitgliedern des MCA - Motorsport Club Augsburg unterstützt. Auf der fünftägigen Fahrt nach England standen nicht nur das Rennen, sondern auch eine Wanderung ans Meer auf dem Programm.



Selbstbewusstsein und Durchhaltevermögen finden

Das Race Projekt hilft jungen Menschen wieder Selbstbewustsein zu finden. © Privat

Das Starthilfe Race Projekt hilft den Teilnehmern Verantwortung für andere zu übernehmen und sich zugleich der eigenen Wirksamkeit bewusst zu werden, da jede einzelne Aufgabe dazu beiträgt, dass das Team erfolgreich ist. Die 24 Stunden des Rennens sind eine besondere Herausforderung, die nur mit Teamfähigkeit und Durchhaltevermögen gemeistert werden können. Nach dieser besonderen Erfahrung im Rahmen des 24 Stunden-Rennens, ziehen die Teilnehmer daraus oftmals genug Selbstbewusstsein, um ihr Leben wieder selbst in die Hand zu nehmen. Außerdem entsteht dadurch die Überzeugung, auch schwierige Aufgaben im weiteren Leben meistern zu können.

Zusätzlich haben die Teilnehmer wegen des Sponsorings Kontakt zu Firmen, so können sie ihr Netzwerk ausbauen und können sich beweisen. Dabei kann auch ein Praktikum oder eine Ausbildungsstelle „herausspringen“.

