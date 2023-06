Racheakt geht nach hinten los

Symbolfoto: Die Rache an der Ex ging nach hinten los. © Andriy Popov/PantherMedia

Germering - Ein junger Mann versuchte seine Ex-Freundin wegen Drogenbesitz bei der Polizei anzuschwärzen. Der Racheakt nahm allerdings eine unerwartete Wendung.

Ein 21-jähriger Germeringer meldete am 10. Juni der Polizei, dass seine Ex-Freundin Betäubungsmittel zu Hause aufbewahren würde. Bei einer anschließenden Durchsuchung der Wohnung konnten keine Betäubungsmittel aufgefunden werden.

Sie gab jedoch glaubhaft an, dass in der Wohnung des ursprünglichen Mitteilers Betäubungsmittel aufbewahrt würden. Daher wurde im Anschluss die Wohnung des Ex-Freundes durchsucht. Hierbei konnten bei seinem Mitbewohner geringe Mengen Marihuana und Amphetamin aufgefunden werden. Der Mitteiler muss sich außerdem aufgrund des Vortäuschens einer Straftat verantworten.

pi