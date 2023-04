Radfahren in Gröbenzell macht Spaß

Ergebnisse des ADFC-Fahrradklimatest 2022 vorgestellt

Gröbenzell - Die Gemeinde Gröbenzell belegt im Ranking des ADFC-Fahrradklimatests in der Kategorie unter 20.000 Einwohner den 38. Platz (Gesamtbewertung 3,40) von 474 Kommunen.

In der bereits 2020 von der AGFK ausgezeichneten fahrradfreundlichen Kommune freut man sich über das Ergebnis. „Für mich ist die Bewertung Beleg dafür, dass sich unser Engagement bei der Stärkung des Radverkehrs auszahlt“, resümiert Erster Bürgermeister Martin Schäfer.



Gemeinde liegt über dem deutschlandweiten Durchschnitt

Der ADFC-Fahrradklimatest ist der Zufriedenheits-Index der Radfahrenden in Deutschland. Von September bis November 2022 lief die Umfrage, sie ist eine der größten Befragungen zum Radfahrklima. Mit der Bewertung liegt die Gemeinde über dem deutschlandweiten Schnitt von 3,96. „Im Vergleich mit anderen Kommunen, stehen wir gut da. Die deutschlandweite Bewertung ‚ausreichend‘ zeigt aber auch, dass es beim Thema Radverkehr noch viel Luft nach oben gibt“, fasst Martin Schäfer zusammen, „auch wir arbeiten weiter daran, das Radfahren noch attraktiver zu machen, um langfristig über ein ‚befriedigend‘ hinauszukommen.“

Viele Veranstaltungen zum Thema Radverkehr geplant

In Gröbenzell hat das Thema Radfahren eine wichtige Bedeutung. Neben der AGFK Auszeichnung (2020) gibt es einen eigenen Radverkehrsbeauftragten im Rathaus, bereits 2019 wurde ein eigenes Radverkehrskonzept für die Gartenstadt erarbeitet. Zudem wurden in den letzten Jahren im ganzen Gemeindegebiet Fahrradstraßen eingerichtet, die das Ziel haben, die Rahmenbedingungen für den Radverkehr kontinuierlich zu verbessern und das Radfahren sicherer und attraktiver zu gestalten. In diesem Jahr sind in Gröbenzell viele Veranstaltungen geplant, wie die Beteiligung mit vielen Angeboten und Touren rund um das Stadtradeln 2023 oder Infoveranstaltungen zum Thema Radverkehr, wie„Gröbenzell steigt um“ auf dem Bürgerfest im Juli. Für 2024 ist die Errichtung von fünf Mobilitätsstationen im Gemeindegebiet geplant.

