Unbekannter zerstört sieben Außenspiegel an geparkten Autos

Mehrere Außenspiegel wurden zerstört. © Symbolfoto: Panthermedia/Yuri Arcurs

Fürstenfeldbruck - Hat sich jemand an dem kleinen Straßenfest gestört oder war zu viel Alkohol im Spiel? Sieben Autos wurden in der Nacht mutwillig beschädigt.

Am Donnerstag, 8. Juni, beging ein bislang unbekannter Täter mehrere Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen. Die Person zerstörte entlang der Maisacher Straße in Fürstenfeldruck die Außenspiegel von bisher sieben geparkten Fahrzeugen. Da in dieser Straße ein Straßenfest stattfand, geht die Polizei derzeit davon aus, dass die Tathandlungen erst nach 2 Uhr begonnen haben.

Zeugenhinweise erbeten

Die Polizei Fürstenfeldbruck bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 08141 6120.

pi