Ratten am Gröbenbach

Informationen für Tierhalter und Anwohner

Gröbenzell – Die Ufer des Gröbenbachs, im Bereich des Klosterwegs, sind von Ratten befallen.

In dem Gebiet gibt es einen Kindergarten, einen Kinderhort und eine Grundschule, deren Freiflächen intensiv zum Spielen genutzt werden. Um die Kinder zu schützen und Gefahren abzuwenden, lässt die Gemeinde Gröbenzell regelmäßig eine Rattenbekämpfung durchführen.



Es wird Rattengift verteilt

Zur Bekämpfung wird Rattengift verwendet. Dieses wird in Sicherheitsboxen (verschlossene Metallboxen in die nur Ratten gelangen können) ausgelegt, sodass Hunde und Katzen nicht an die Köder gelangen. Sie werden im Böschungsbereich nahe der Wasserlinie befestigt und so angebracht, dass sie nicht verschleppt werden können. Hinweise an Bäumen verweisen zudem auf die Köderstationen. Die Gemeinde Gröbenzell bittet Besitzern von Haustieren dennoch, am Klosterweg besonders vorsichtig zu sein.



Verhaltensregeln für Anwohner

Um zu vermeiden, dass sich die Ratten schnell wieder vermehren, weil sie gute Ernährungsbedingungen vorfinden, bittet die Gemeinde Anlieger um Mithilfe und sich an folgende Verhaltensregeln zu halten. Der Verzicht auf das Kompostieren von Küchenabfällen, wenn man keinen geschlossenen Komposter besitzt, hilft Ratten zu vermeiden. Wichtig ist, dass der Komposter auch unten mit einem festen Gitter verschlossen ist. Anwohner nutzen idealerweise die wöchentliche Biomüllabfuhr für die Entsorgung der Küchenabfälle und bewahren die vollen Biomülltüten nicht im Freien auf. Mülltonnen und Tonnenhäuschen sind unbedingt sauber zu halten. Keine Lagerung von Strauch- oder Rasenschnitt auf den Bachböschungen. Vogel-, Katzen-, Hunde- oder Igelfutter schmeckt auch den Ratten, eine Fütterung im Freien sollte daher unterlassen werden. Lebensmittel sollten nicht auf der Terrasse oder dem Fensterbrett gelagert werden.



Nur Fachfirmen dürfen Giftköder auslegen

Diese Verhaltensmaßregeln gelten selbstverständlich auch für andere Grundstücke im gesamten Gemeindegebiet, auf denen Probleme mit Ratten auftreten. Sollten Bürger dennoch Ratten im Garten haben, liegt die Verantwortung für die Bekämpfung bei den Eigentümern. Es sollten keinesfalls eigenständig Giftköder ausgelegt werden. Die Einschaltung eine Fachfirma ist

verpflichtend.

