Raub auf Tabakwarengeschäft 

Verdächtiger wurde festgenommen

Fürstenfeldbruck - Nach einem Raub in Fürstenfeldbruck und einer anschließenden Fahndung stellte sich der Tatverdächtige selbst. Die Kriminalpolizei ermittelt nun.

Am vergangenen Donnerstag, 17. August, hatte ein Mann gegen 14.10 Uhr ein Tabakwarengeschäft an der Hauptstraße betreten und zunächst vorgegeben, Zigaretten kaufen zu wollen. „Als der Mitarbeiter die Kasse öffnete, griff der Täter unvermittelt in die Lade und entwendete so einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag. Als der Kassierer sowie ein Kunde den Räuber an der Flucht hindern wollten, verletzte er beide durch Schläge leicht und entkam zunächst unerkannt“, erklärt das Polizeipräsidium Oberbayern Nord. Auch eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Ergebnis.

Gegen 17 Uhr stellte sich ein 18-jähriger Mann aus Fürstenfeldbruck selbst bei der Polizei und gab an, für die Tat verantwortlich zu sein. Er wurde festgenommen und auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft München II einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl gegen den 18-Jährigen, woraufhin der Mann an eine Justizvollzugsanstalt überstellt wurde.

pi