Rauchentwicklung in S-Bahn führt zu Stillstand

Der betroffene Zug der Baureihe 420 der S-Bahn München im Bahnhof Buchenau. © BRK FFB

Fürstenfeldbruck - Bei einer S-Bahn der Linie S4 kam es Donnerstagmorgen, 16. Februar, im Bahnhof Buchenau zu einer Rauchentwicklung.

Die Kräfte des Bayerischen Roten Kreuzes Fürstenfeldbruck wurden am Donnerstagmorgen um Punkt 7 Uhr zusammen mit Helfern des BRK Kreisverbandes Dachau, den Feuerwehren, der Malteser Gröbenzell und Johanniter Puchheim zu einer S-Bahn der Baureihe 420 mit Rauchentwicklung im Bahnhof Buchenau alarmiert. Vorsorglich endeten die Züge jedoch zunächst an der Haltestelle Fürstenfeldbruck. Vor Ort stellte sich die Lage im Einsatzbereich des BRK schnell als weniger dramatisch als erwartet heraus, da es sich bei dem Zug um eine Leerfahrt gehandelt hatte. Die einzige Person an Bord war somit der Triebfahrzeugführer der S-Bahn.

Die Einsatzkräfte des BRK Fürstenfeldbruck nach dem Ende des Einsatzes. © BRK FFB

Daher konnten viele der vorsorglich durch die Leitstelle angeforderten Einsatzkräfte bereits vor Eintreffen am Bahnhof Buchenau wieder einrücken. Vonseiten des BRK Fürstenfeldbruck waren der Einsatzleiter Rettungsdienst, der leitende Notarzt, der organisatorische Leiter und der Fachberater Sanität/Betreuung des BRK Einsatzführungsdienstes vor Ort. „Nach dem Abrücken des Großteils der Einsatzkräfte des BRK verbleiben aktuell noch einer unserer Rettungswagen sowie das Notarzteinsatzfahrzeug vor Ort, um die Kollegen der Feuerwehren während ihres Einsatzes abzusichern“, erklärte Pressesprecher des BRK FFB Manfred Gürich.

red