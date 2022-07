Realschuldirektor Christoph Breuer verabschiedet sich nach 23 Jahren

Von: Claudia Becker

Christoph Breuer verabschiedet sich nach 23 Jahren an der Realschule Unterpffaffenhofen Germering (RSU). © Claudia Becker

Germering – „Ich bin gerne in die Schule gegangen“, erzählt Christoph Breuer, bei dem die letzten Arbeitstage angebrochen sind. 23 Jahre war er nun an der Realschule Unterpfaffenhofen tätig. Zunächst als Konrektor, später dann als Schulleiter.

57 Jahre lang, so erzählt er schmunzelnd, war er nun insgesamt an der Schule – seine eigene Schulzeit mit inbegriffen. Nicht ganz selbstverständlich, ist er doch Linkshänder und auch Legastheniker. Zwei Schicksale, die vor allem zur damaligen Schulzeit nicht immer leicht für ihn waren. In Pasing geboren und aufgewachsen, besuchte er auch das dortige Gymnasium. „Ich musste immer kämpfen“, erzählt der 64-Jährige. Aber mit viel Übung hat er es geschafft. Und genau das, hat er auch als Schulleiter immer im Gedächtnis behalten. Wer sich anstrengt, der soll auch belohnt werden. Er halte nichts von Bestrafungssystemen, die selten fruchten würden und wolle lieber motivieren.



Im Jahr 1965 war der erste Schultag von Christoph Breuer. © priv

Zwei seiner größten Errungenschaften sind so die Einführung des sogenannten EVA-Raums im Jahr 2005 sowie des Lob-Projekts im Schuljahr 2019/2020. EVA stehe für die „eigenverantwortliche-Verhaltens-Aenderung“. Trotz Legasthenie wisse er natürlich, dass es eigentlich eines Umlauts bedarf, so klinge die Abkürzung für ihn aber schöner. In diesen eigens geschaffenen Auszeitraum können nun Schüler geschickt werden, die den Unterricht stören. Hier verbringen sie etwa zehn Minuten, füllen ein Protokoll aus, warum sie nun hier sind und dürfen dann wieder zurück in den Unterricht. Breuer betont, dass ihm drei Dinge in der Schule ganz wichtig sind. Das ist zum einen, dass jeder Schüler das Recht hat, ungestört zu lernen. Dass alle Lehrer ungestört unterrichten dürfen und dass jeder für sich selbst verantwortlich ist. Betreut werden die Schüler in dem Raum unentgeltlich von Lehrern in ihren Freistunden. „Ohne das Kollegium wäre das nicht machbar“, sagt Breuer stolz.

Zum Lob-Projekt ist es gekommen, da sich die Nacharbeiten und Verweise im Schuljahr 2018/2019 gehäuft hatten. Corona hat sein Übriges getan. Breuer wollte aber einen neuen, anderen Weg einschlagen. Nach nur einem Monat der Vorbereitung setzte er um, dass Schüler ab sofort für ihre guten Noten, Notenverbesserungen oder auch herausragendes Sozialverhalten mit einem Lob-Schein belohnt werden. Diese fließen dann in eine Lotterie ein und die Schüler können zu mehreren Zeitpunkten im Jahr Preise gewinnen. Das reicht von der Pizza bis hin zur Benutzung der Lehrertreppe. Breuer erhofft sich, dass seine Neuerungen auch weitergetragen werden.



Noch-Schulleiter Christoph Breuer (links) und sein kommissarischer Nachfolger Carsten Wibranski vor der Schule. © Claudia Becker

Seine Stelle hat zunächst keinen Nachfolger gefunden, die Stelle wird neu ausgeschrieben. Im neuen Schuljahr wird Carsten Wibranski kommissarisch als Schulleiter eingesetzt – bis sich ein Nachfolger findet. Breuer freut sich auf seine kommende freie Zeit. Neben der Hochzeit seines Sohnes, steht eine Radtour mit seiner Frau nach Paris an.

