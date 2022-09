Die »größte Lunge der Welt« braucht Hilfe

Von: Eva Lindemann

Den Teilnehmern Peter Kiefer, Josef Aicher und Rainer Widmann Katrin Staffler ist Regenwaldschutz sehr wichtig. © Eva Lindemann

Landkreis Fürstenfeldbruck – Er habe letztens 38 Waldantilopen gesehen, erzählt Dr. Christian Ruck Pfarrer Josef Aicher begeistert, der wiederum von der Rückkehr der Waldelefanten ins Gebiet der kleinen Gemeinde, die er im Kongo betreut, berichtet. Beide Tierarten waren bis vor kurzem aus der Region verschwunden. Anhand der lebhaften Erzählungen und Begeisterung merkt man, wie wichtig den beiden Männern das Thema des Regenwaldschutzes im Kongo ist.

Um Regenwald und Klimaschutz drehte sich das ganze Gespräch, zu dem Bundestagsabgeordnete Katrin Staffler neben Dr. Ruck und Josef Aicher auch Ingenieur Rainer Widmann und Peter Kiefer aus Olching, eingeladen hatte. Ihr Engagement im Kongo, besonders für den zweitgrößten Regenwald der Welt, verbindet die Teilnehmer. Josef Aicher, seit 1979 in der Pfarrei Yaloya im Kongo tätig, unterstützt die Menschen dort schon lange in der Entwicklungshilfe. Dabei spiele der Regenwald eine große Rolle, sagt Aicher. Er biete die Lebensgrundlage für die Menschen, die in und von ihm leben. Um diesen Lebensraum zu schützen – etwa vor Rodung – gründete er die Organisation RECOF (Réseau d’Encardement des Communautés locales pour la Coversation des Forest), eine international anerkannte Regenwaldschutzorganisation.



Von lokaler Seite bekommen RECOF und Josef Aicher viel Unterstützung wie etwa von CSU-Mitglied und Ingenieur Rainer Widman oder Peter Kiefer. Beide Männer kommen aus Olching, wo Aicher Kaplan war, bevor er in den Kongo ging. Widmann ist ein alter Freund, der ihn mit Rat und Tat unterstützt, in Deutschland Kontakte knüpft und ganz hinter RECOF steht. Peter Kiefer ging für zwei Monate als Volontär im Rahmen der Organisation SES (Senior Experten Service) in den Kongo, um wie er sagt, „die Menschen mit seinem Know How zu unterstützten.“ Ein wichtiger Teil der Entwicklungshilfe, denn früher oder später sollen die Menschen im Kongo ohne fremde Unterstützung auskommen.



Auch andere Organisationen unterstützen Aicher und den Regenwaldschutz. Dr. Ruck, ehemals in der Politik tätig, ist Vorstand der Organisation CBFP (Congo Basin Forest Partnerschaft), mit der er ebenfalls den Regenwaldschutz vorantreibt. Sein Ziel: „Im politischen Chaos von Zentralafrika die zweitgrößte Lunge der Welt zu retten und den Menschen dort in der Entwicklung zu helfen.“ Dafür mobilisiert er auch die deutsche Politik, ist mit und für die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) tätig, die auch RECOF unterstützt. Die Zusammenarbeit fruchtet, es gibt Fortschritte im Kongo, denn Bevölkerung und Helfer unterstützen sich immer besser im Regenwaldschutz. Und dennoch muss noch viel erreicht werden: „Weltweit müssten laut Wissenschaft 25 Prozent der Klimamittel in den Schutz unserer Regenwälder gesteckt werden, um den Klimawandel zu bremsen“, erklärt Josef Aicher. Im Moment sind es drei Prozent – viel zu wenig also. Das weiß auch Katrin Staffler, die betont, dass es eine wichtige Aufgabe der Politik sei, Geld für den Regenwaldschutz aufzubringen, weltweit einheitliche Richtlinien zu schaffen

und den Klimaschutz von der Heimat bis nach Afrika zu unterstützten.

Eva Lindemann