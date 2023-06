Regionalmanagement lädt zu Erlebnistour durch Landkreis ein

Gemeinsam den Landkreis erleben: Am 16. Juli startet die Tour von Bruck nach Olching. © raffaeleprovinciali/PantherMedia

Fürstenfeldbruck – Wenn Landwirtschaft zum Erlebnis wird: Das Regionalmanagement lädt zur ersten Erlebnistour durch den Landkreis ein. Los geht es am 16. Juli mit einer Radtour von Fürstenfeldbruck nach Olching.

Dabei werden Einblicke in das regionale Ernährungshandwerk gewonnen, indem die Teilnehmer den Weg der Lebensmittel „vom Feld auf den Teller“ nachverfolgen. Treffpunkt für die Tour ist um 14 Uhr am S-Bahnhof Fürstenfeldbruck. Auf dem Weg werden drei Stopps eingelegt – vom ökologischen Obst- und Gemüseanbau, über regionalen Viehbetrieb bis hin zum modernen Brauhandwerk.

Abschluss im Biergarten

Die Strecke ist etwa 14 Kilometer lang und endet gegen 18 Uhr in Olching (keine Rundtour). An den Stationen werden kurze Führungen, Kostproben und Möglichkeiten zum Austausch geboten. Anschließend kann der Abend gemeinsam im Biergarten von Gut Graßlfing verbracht werden.



Weitere Touren und Anmeldung

Weitere regionale Erlebnistouren in den Handlungsfeldern „Energie und Klima“ sowie „Natur und Kultur“ sind derzeit in Planung. Auf der Homepage und über den Newsletter des Regionalmanagements werden Interessierte über aktuelle Entwicklungen im Projekt informiert. Eine Anmeldung ist bis zum 7. Juli per E-Mail erforderlich an regionalmanagement@lra-ffb.de. Die Teilnehmerzahl ist auf 25 Personen begrenzt.

