Rekord beim Stadtradeln: Wanderpokal geht von Alling nach Puchheim

Puchheims Bürgermeister Seidl (links) bekommt von Landrat Thomas Karmasin den Wanderpokal überreicht. © LRA FFB

Landkreis Fürstenfeldbruck – Der Landkreis Fürstenfeldbruck feiert einen Erfolg beim diesjährigen Stadtradeln. Mit einer beispiellosen Teilnehmerzahl und einer beeindruckenden Gesamtleistung haben die Bürger des Landkreises aktiv ein Zeichen für den Klimaschutz und nachhaltige Mobilität gesetzt.

Die 7.018 Radfahrer legten im Zeitraum vom 11. Juni bis 1. Juli eine Gesamtstrecke von 1.164.168 Kilometer zurück und vermieden so umgerechnet 189 Tonnen klimaschädliches CO2. Dies entspricht nicht nur einer enormen Steigerung im Vergleich zum Vorjahr, sondern bedeutet auch einen neuen Rekord in der Geschichte des Stadtradelns im Landkreis Fürstenfeldbruck. Landrat Thomas Karmasin ist begeistert von der Resonanz der Bürger: „Diese herausragende Leistung verdeutlicht das Anliegen unserer Bevölkerung, sich für eine nachhaltige Zukunft einzusetzen.“

Puchheim fährt die meisten Kilometer ein

Insbesondere Puchheims Bürgermeister Norbert Seidl kann sich freuen, da seine Stadt mit 13,6 Kilometer pro Einwohner die diesjährige Siegerkommune des Landkreises ist und für dieses Ergebnis den Wanderpokal von Landrat Thomas Karmasin überreicht bekommt. 2019 konnte Puchheim die Trophäe schon einmal für sich gewinnen. In den letzten drei Jahren war der Pokal in Alling beheimatet. Auf dem zweiten Platz mit 8,7 Kilometern liegt dieses Jahr Gröbenzell, gefolgt von Alling mit 7,3 Kilometern.

Das Gymnasium Puchheim konnte mit 110.334 Gesamtkilometern und 851 Mitgliedern Platz Eins der Teamrangliste für sich verbuchen. Insgesamt haben die Schulen einen erheblichen Anteil am Erfolg des Stadtradelns und damit ein wichtiges Statement für den Klimaschutz gesetzt. Bestes Team des Landkreises war die ÖDP mit 1.259 Kilometern pro Kopf.



Bürgermeister sind Stadtradeln-Stars

Highlights des Stadtradelns waren die Auftaktradtour mit etwa 250 Teilnehmern zum Olchinger Volksfest sowie die Sternfahrt am 8. Juni mit den benachbarten Landkreisen Starnberg und Landsberg am Lech zum „Tag der offenen Tür“ der neu gegründeten Energieagentur KLIMA³ nach Türkenfeld. Auch die Stadtradeln-Stars, darunter die beiden Bürgermeister von Gröbenzell und Puchheim, Martin Schäfer und Norbert Seidl, haben mit ihrer Teilnahme und ihren Berichten über ihre Erlebnisse auf der Stadtradeln-Seite des Landkreises einen wichtigen Beitrag zum Erfolg geleistet. Als Dankeschön an alle aktiven Radler verloste das Klimaschutzmanagement zehn Preise, darunter ADFC-Mitgliedschaften (gesponsert vom ADFC-FFB), Fahrradtaschen und Klimaschutzüberraschungspakete.

red