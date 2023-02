Rekordbeteiligung beim Schulhandball Cup 2023 in Germering

Teilen

Mit Feuereifer dabei: Kinder der 6. und 3. Klassen nahmen am Schulhandballcup teil. © SCUG

Germering - Um die 350 Kinder aus den Germeringer Schulen haben an zwei Tagen beim Schulhandballcup in Germering teilgenommen.

Veranstalter des Turniers war wieder die Handball-Abteilung des SC Unterpfaffenhofen-Germering (SCUG). Mit Unterstützung der Realschule konnten in der dortigen Halle dieses Jahr etwa 350 Kinder an dem Turnier teilnehmen. Das ist ein neuer Rekord. Alle Schüler wurden mit Trikots ausgestattet, deren Finanzierung von der Firma DocuWare unterstützt wurde. Nach dem Turnier durften sie diese Shirts als Erinnerung mitnehmen.

Jeder gegen Jeden

Am ersten Turniertag spielten die 6. Klassen der Kerschensteiner Mittelschule, der Wittelsbacher Mittelschule, der Realschule Unterpfaffenhofen (RSU), des Max-Born-Gymnasiums (MBG) und des Carl-Spitzweg Gymnasiums (CSG) mit insgesamt acht Mannschaften. Zwei Tage später traten dann die 3. Klassen der Kirchenschule, der Theresen Grundschule und der Kerschensteiner Grundschule, mit insgesamt sieben Mannschaften an. In den letzten Wochen vor dem Turnier wurde bereits eifrig an den Schulen trainiert. Da nur die wenigsten Kinder vorher schon Handball spielen, wurde der Fokus auf das Fangen, Werfen und Prellen gelegt. Damit Jungs und Mädels gleichermaßen gefordert werden, fanden die Spiele in einem besonderen Modus statt. In der ersten Halbzeit traten jeweils Mädchen und in der zweiten Halbzeit Jungs gegeneinander an. Gewertet wurde das Gesamtergebnis eines Spiels.

Die Schüler spielten engagiert und mit viel Spaß. © SCUG

Geleitet wurden die Spiele von jungen Handballern des SCUG, die für das Turnier von ihrer Schule befreit worden waren. Darüber hinaus waren auch Ersthelfer vom CSG dabei, und am zweiten Turniertag übernahm diese Rolle dankenswerterweise Frau Wagenführer. Beim Turnier der 6. Klassen stellte die Realschule drei Teams, das CSG zwei, und die Wittelsbacher Schule, die zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder dabei war, und die Kerschensteiner Schule jeweils eine Mannschaft. Das Turnier der 3. Klassen wurde von der Theresen Grundschule mit drei Mannschaften, sowie der Kerschensteiner- und der Kirchenschule jeweils mit zwei Mannschaften bestritten.

Hart umkämpfte Spiele

Sowohl die 3. als auch die 6. Klassen spielten alle engagiert und mit viel Spaß. Die Schiedsrichter hatten wenige Probleme, die Spiele zu leiten und über die Dauer des Turniers waren sowohl im technischen als auch im taktischen Verhalten auf dem Platz klare Fortschritte zu erkennen. Rund um die beiden Plätze wurde es teilweise ohrenbetäubend laut. Die Lehrer hatten alle Hände voll zu tun Kinder einzuwechseln, zu betreuen und zusammen mit den anderen Schülern anzufeuern. Der Großteil der Spiele war hart umkämpft. Es gab dabei keine Verletzungen auf dem Spielfeld, auch weil die Kinder recht diszipliniert waren und die jungen Schiedsrichter kaum Schwierigkeiten mit den Spielen hatten.

Die Handballabteilung des SC Unterpfaffenhofen-Germering hofft das Turnier auch in den nächsten Jahren anbieten und Schulen zum Mitmachen bewegen zu können.

red