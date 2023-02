Rekordzuschauerzahl beim Fasching in Olching

Von: Julia Huß

Olching Olau: Eine Rekordbesucherzahl kam zu dem Faschingstreiben in Olching. © Julia Huß

Olching – Pinke Einhörner, wilder Tiger oder vergnügte Schlümpfe – in Olching hieß es nach drei Jahren endlich wieder „Olching Olau“.

Am Faschingsdienstag schlängelt sich der altbekannte „Gaudiwurm“ mit 24 Wägen und 5 Fußgruppen wieder durch die der Feursstraße Richtung Hauptstraße und zurück zum Nöscherplatz. Angefeuert wurde das bunte Treiben von zahlreichen Zuschauern.

Fröhliches Faschingstreiben in Olching Fotostrecke ansehen

Und hier war das Motto klar zu erkennen: Hauptsache maskiert. Denn egal ob sich die einen für das gestreifte Zebra, den von Kopf bis Fuß mit Blumen bedeckten Hippie oder den bunten Clown entschieden – fast jeder genoss das Faschingstreiben im Kostüm. Und für manche reichte dann schon eine giftgrüne Perücke oder ein spitzer Hexenhut, um die Fachings-Feierlaune zu versprühen.

Von bis zu 30.000 Besuchern berichtet die Polizei, die bei strahlendem Wetter die Straße gesäumt haben. Diese Zuschauerzahl dürfte nach übereinstimmender Meinung ein Rekordergebnis darstellen.

Polizei meldet nur wenige Vorfälle

Nach einem ersten Resumee verlief die Veranstaltung friedlich und ohne größere Vorkommnisse. Nach dem Faschingszug kam es im Bereich des Bahnhofs zu zwei Widerständen und einer Beleidigung zum Nachteil von Unterstützungskräften der Bayerischen Bereitschaftspolizei. Dabei wurde ein Beamter leicht verletzt. In einem Fall wollte sich ein 20-jähriger der Kontrolle am Bahnhof entziehen. Er schubste zuerst einen Beamten weg. Als diesem ein zweiter Polizeibeamter zu Hilfe kam, packte er diesen am Kragen. Daraufhin wurde er zu Boden gebracht und gefesselt. Da er aktiv Widerstand leistete, wurde ein Beamter leicht verletzt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille.

Als es zwischen zwei Mädchen zu einem Streit in einer Gruppe von Jugendlichen kam, musste die Polizei dazwischen gehen. Ein 15-Jähriger versuchte, die beiden Mädchen zu Handgreiflichkeiten aufzufordern und beleidigte die hinzugekommenen Beamten. Als die Polizeibeamten daraufhin seine Personalien feststellen wollten, verhielt er sich aggressiv und riss sich mehrfach los. Daraufhin wurde er zu Boden gebracht und gefesselt. Er zog sich leichte Abschürfungen zu. Am Rande des Faschingszuges wurde ein Gruppe Jugendliche kontrolliert. Eine 15-Jährige beleidigte die eingesetzten Beamten. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille.

Huß/red