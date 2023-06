Rentnerin fällt auf Trickbetrüger herein: Bargeld und Goldbarren in Höhe von 19.000 Euro weg

Eine 89-Jährige wurde Opfer eines Betrügers. © Symbolfoto: PantherMedia/veloliza

Fürstenfeldbruck – Im Einzugsgebiet der Kriminalinspektion Fürstenfeldbruck wurden am Mittwoch, 31. Mai, mehrere Strafanzeigen wegen sogenannter Schockanrufen erstattet.

In einem Fall erbeuteten die Betrüger Gold und Bargeld in Höhe von 19.000 Euro. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine 89-jährige Rentnerin aus Fürstenfeldbruck erhielt einen Anruf durch einen angeblichen Polizisten, der ihr mitteilte, ein Angehöriger hätte einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Ein weiterer Betrüger, der sich als Staatsanwalt ausgab, erklärte ihr, dass sie nur durch Zahlung einer Kaution eine Haftstrafe abwenden könne. Schließlich übergab sie das Geld und Gold an einen Abholer.

pi