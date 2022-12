Richtfest für den Erweiterungsbau der Freiwilligen Feuerwehr Germering

Von: Claudia Becker

In Germering wurde Richtfest gefeiert. © Claudia Becker

Germering – Das Dach ist eingedeckt und abgedichtet – dieser Satz scheint fast der wichtigste des Tages zu sein, steht doch der Winter bevor. Mit einem Richtfest habe Oberbürgermeister Andreas Haas nach den letzten Monaten heuer nicht mehr gerechnet, sei doch so einiges auf der Baustelle schiefgelaufen. Aber es ist geschafft. Gut ein Jahr nach dem ersten Spatenstich fand am 30. November das Richtfest für den Erweiterungsbau für die Freiwillige Feuerwehr Germering in der Augsburger Straße statt. Ein Grund zu feiern.

Viel Ärger habe man mit der ursprünglichen Baufirma gehabt und auch die Kosten seien regelrecht explodiert. Damals sei mit 5,5 Millionen Euro für den Bau gerechnet worden, nun könne man eine Million drauflegen, wie Haas den Feuerwehrkameraden, Stadträten und weiteren Gästen berichtete.



Es geht voran auf der Baustelle des Erweiterungsbaus der Feuerwehr Germering. © Claudia Becker

Aber nun werde nach vorne gesehen, die Anlaufschwierigkeiten sind vergessen, denn die Freude auf den vielen Platz und die zusätzlichen Wohnungen sei enorm. „Bei der Feuerwehr gibt es keine Probleme, nur Lösungen“, sagt Kommandant Thomas Mayrhofer. Und das bekräftigt auch sein Stellvertreter Ludwig Deimel. Bei jedem Projekt brauche es nämlich jemanden, der es anschiebt, und genau das sei Mayrhofer immer wieder gewesen, sonst hätte das mit dem Richtfest nicht geklappt. „Wir alle zusammen“– so lautet das Baustellenmotto. Immerhin haben alle ein gemeinsames Ziel vor Augen.

