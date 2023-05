Richtfest der Kfz-Zulassungsstelle

Von: Roman-Michael Schäfer

Teilen

Der Richtbaum ist gesetzt und der Giebel steht: So kann es weiter gehen. © Roman-Michael Schäfer

Fürstenfeldbruck - Seit geraumer Zeit wird die Kfz-Zulassungs- und Führerscheinstelle in der Hasenheide saniert und erweitert. Nun konnte ein wichtiger Zwischenschritt vollzogen werden.

So luden Landrat Thomas Karmasin und Architekt Christian Kampik am 23. Mai zum Richtfest in die Rudolf-Diesel-Straße 1 ein.

Die Festivitäten wurden von den beteiligten Handwerkern eröffnet. Zwei von ihnen standen im Namen der Bauherrschaft auf dem Dach, platzierten standesgemäß den Richtbaum und dankten vielen der Beteiligten wie etwa Projektleiterin Lara Pérez Calvo oder dem Bauherrn und gleichzeitigen Referatsleiter der Fürstenfeldbrucker Zulassungsbehörde Volker Morawetz.

Langer Vorlauf, baldige Vollendung

„Was lange währt, wird endlich gut“, konstatierte Karmasin und fügt ironisch hinzu: „Es hat vor allem lange gewährt.“ Die Planungen für die Sanierung seien bereits 2018 begonnen worden. „Wir stellten nach relativ kurzer Zeit fest, dass ein Neubau und eine Sanierung kostengleich sind. Deshalb wurde im Juli 2018 entschieden, beides zu berücksichtigen“, so der Landrat. Damit meint er sowohl die Bestandssicherung als auch den Neubau. Nach langer Vorausplanung hätte man im Oktober 2022 mit den Abrissarbeiten begonnen und letztlich habe sich die lange Geduld der vielen Beteiligten gelohnt.

„Mein besonderer Dank gilt den Handwerkern. Ohne sie stünden wir nicht dort, wo wir jetzt stehen“, sagt Karmasin. Er betont, dass man sich in Fürstenfeldbruck glücklich schätzen dürfe, so viele Betriebe „vom alten Schlag“ zu haben. Schließlich lieferten sie „saubere Arbeit ab“ und brächten „die entsprechende Erfahrung“ mit, ohne auf das schnelle Geldverdienen zu schielen. „Unseren Betrieben ist es ein Anliegen, die Sache ordentlich zu machen, was heutzutage keine Selbstverständlichkeit mehr ist“, betont Karmasin. „Natürlich gibt es auf jeder Baustelle mal Stress und Probleme. Letztlich ist bisher alles gut gelaufen, was wir auch dem sehr effizienten Planungsteam zu verdanken haben.“

Der Rohbau kann sich sehen lassen: Landrat Thomas Karmasin, der sich schon auf die Wiedereröffnung der Fürstenfeldbrucker Kfz-Zulassungsstelle freut. © Roman-Michael Schäfer

Karmasin weist darauf hin, dass die Neugestaltung der Kfz-Stelle vor allem eine Erleichterung für den Bürger sei. Es ginge um die „effiziente Struktur“ der Zulassungsstelle. „Ich weiß, dass die Wartezeiten in letzter Zeit unzumutbar waren. Wir sind dabei, die Strukturen der Zulassungsstelle zu verbessern. Offene Stellen werden wir mit Nachdruck besetzen.“

Modern mit hohen Umweltstandards

Warum es zum Neu-, Aus- und Umbau sowie der Sanierung kam, hat praktische Gründe: Vor allem die unzulängliche Warte- und Empfangssituation, weswegen das Bestandsgebäude nun umgebaut wird. Architekt Christian Kampik sagt, dass das Gebäude „den höchsten Anforderungen an eine zeitgemäße Architektur“ genüge. Es entspreche „unserer Verantwortung für Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Zudem war es uns wichtig, auf Holz zu setzen, sowohl was die Außenfassade als auch die Innenverkleidung anbelangt.“ Gerade die isolierenden Eigenschaften des Holzes entsprächen dem Umweltgedanken, so der Architekt.

Der Geist der Nachhaltigkeit spiegele sich auch darin, dass man von Anfang an auf den Bestandsschutz gesetzt habe, weshalb von der ursprünglichen Gebäudestruktur noch ungefähr 70 Prozent erhalten wurden, während nur rund ein Drittel wirklich neu sei.

Moderne Arbeitswelt

Kampik hebt zudem hervor, dass man den in der Behörde Arbeitenden ein gesundes Betriebsklima garantieren wolle, dass nichts mehr mit dem 35 Jahre alten Großraumbüro von damals zu tun habe. „Früher hatte man keine Möglichkeit, nach draußen zu blicken, was sich negativ auf die Arbeitsmoral auswirken kann. Das werden wir mit Glaselementen beheben und auch der vormalige Durchgangs- und Publikumsverkehr wird die Angestellten nicht mehr stören, weil die Kunden in Zukunft von der gegenüberliegenden Seite her das Gebäude betreten werden“, erklärt Kampik.

Das Landratsamt hilft gerne aus

Allerdings müssen sich die Bürger noch ungefähr bis Januar 2024 gedulden. Dann sollte die neue Kfz-Stelle für jedermann zugänglich sein. Bis dahin können die Bürger weiterhin die Kfz-Stelle im Landratsamt nutzen.