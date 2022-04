Roland Nist tritt Stelle des stellvertretenden Leiters der Polizeiinspektion Germering an

Inspektionsleiter Jürgen Dreiocker (links) und sein neuer Stellvertreter Roland Nist. © PI Germering

Germering – Die Stelle des stellvertretenden Leiters der Polizeiinspektion Germering ist seit dem 1. April wieder fest vergeben. Zum 1. November 2021 war der bisherige Vize der Germeringer Polizei, EPHK Andreas Ruch, zum Leiter der Polizeiinspektion Gauting ernannt worden. Seine Stelle konnte nun mit PHK Roland Nist neu besetzt werden.

Seit Ruch letztes Jahr die Germeringer Polizei verlassen hatte, konnte der Inspektionsleiter, PR Jürgen Dreiocker, die Aufgaben des Stellvertreters von verschiedenen Mitarbeitern hausintern wahrnehmen lassen. Bei diesen Mitarbeitern, die ansonsten als Dienstgruppenleiter bei der Germeringer Polizei tätig sind, bedankt sich Dreiocker ausdrücklich für deren Engagement. Nun aber freut er sich sehr, dass mit Nist wieder dauerhaft ein zweiter Mann bei der Germeringer Polizei ist.



Polizeilicher Werdegang

Der 51-jährige Nist ist ein Germeringer Urgestein. Nach seiner Ausbildung bei der Bereitschaftspolizei kam er 1993 zur Polizeiinspektion Germering, die damals noch im Rathaus Germering untergebracht war. Aufgrund seiner Leistungen konnte er ab dem Jahr 2001 den Lehrgang für den gehobenen Polizeivollzugsdienst (heute dritte Qualifikationsebene) absolvieren. Ab 2003 wurde er bei der Polizeiinspektion Gröbenzell als Dienstgruppenleiter verwendet, 2014 wechselte er als Dienstgruppenleiter nach Germering.

Im Zuge von Qualifizierungsmaßnahmen war Nist in den letzten Jahren in verschiedenen Funktionen tätig, zum Beispiel bei der Polizeiinspektion Gauting und bei der Kriminalpolizeiinspektion in Fürstenfeldbruck. Nach diesen jeweils mehrere Monate dauernden Verwendungen konnte er ab Frühjahr 2021 die Stelle des stellvertretenden Leiters der Polizeiinspektion Dießen am Ammersee besetzen. Jetzt nutzte er die Gelegenheit und bewarb sich auf die Stelle des stellvertretenden Leiters an seiner alten Wirkungsstätte.

Nists Freizeit

Seine Freizeit verbringt der neue Vize gerne als „Genießer“ – er fährt mit Begeisterung Motorrad, schätzt kulinarische Köstlichkeiten und reist gerne.



Als Leiter der Germeringer Inspektion freut sich Dreiocker, dass er mit Nist einen Mann an seiner Seite hat, der einerseits auf einen reichen Erfahrungsschatz aus verschiedenen Dienststellen zurückgreifen kann und darüber hinaus den Dienstbereich der Germeringer Polizei aus eigener Tätigkeit kennt.

pi