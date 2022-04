Rotary Club sammelt 143 Kisten bei »Kauf eins mehr Aktion« im GEP

Von links: Maximilian Streicher (Incoming-Präsident RC Germering), Oberbürgermeister Andreas Haas, Monika Jagusch (Präsidentin RC Germering), Jobst von Schirnding (RC Germering) und Uli von Weidenbach (RC Germering). © Rotary Club

Germering – Eng wurde es am Samstag, 2. April, vor dem Eingang zum AEZ in den Germeringer Einkaufspassagen (GEP). Dort fand von 9 bis 15 Uhr die vom Rotary Club Germering organisierte Aktion „Kauf eins mehr“ zu Gunsten der ortsansässigen Tafel statt. Die Rotarier nahmen an ihrem Stand vor dem AEZ-Eingang Lebensmittel entgegen und fuhren diese anschließend ins Lager der Germeringer Tafel.

Dort sortierten die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Tafel die gespendeten Lebensmittel wie Konserven, Nudeln, Reis, Kaffee, Zucker, Babynahrung sowie Hygieneartikel in die Regale ein.



Den Impuls zur Aktion gab Oberbürgermeister Andreas Haas. Auf die Nachfrage, an welcher Stelle Rotary in der derzeitigen Situation in Germering unterstützen könnte, nannte er die Tafel, da diese wegen der Flüchtlingskrise aktuell vor großen Herausforderungen steht. Die Lebensmittel dort sind derzeit knapp und werden teurer. Monika Jagusch, die derzeitige Präsidentin des Rotary Clubs Germering berichtet, dass sie auf große Begeisterung bei Tafel und Sozialdienst stieß, als sie die Idee unterbreitete. Kauf-eins-mehr-Aktion bedeutet, dass jeder, der an diesem Tag zum Einkaufen geht, statt einer Packung Nudeln zwei kauft – und die zweite dann spendet.

„Wer bei dieser Aktion spendet, hilft nicht nur allen bedürftigen Einwohnern, sondern auch vielen ukrainischen Flüchtlingen, die bereits in Germering angekommen sind“, sagt der stellvertretende Tafelleiter Reinhard Wilhelm. Durch den massiven Zustrom von geflüchteten Menschen steigt die Zahl der Tafelkunden täglich, und die Situation wird sich auch in den kommenden Wochen nicht entspannen.



So viele Spenden wie noch nie

Jagusch war vor allem von der großen Hilfsbereitschaft der Germeringer begeistert: „Wir haben bereits in der Vergangenheit Kauf-eins-mehr-Aktionen durchgeführt, aber so erfolgreich wie dieses Mal war es noch nie. Fast alle, die den Kassenbereich passierten, hielten an unserem Stand an und legten haltbare Lebensmittel oder Hygieneprodukte in die Kisten.“ Manchmal seien den Rotariern sogar ganze Einkaufswagen voll überlassen worden.

Der Rotary Club hat sich zudem auch finanziell an der Aktion beteiligt. Neben der Organisation im Vorfeld, den Standdiensten und dem Transport der Kisten, kauften die Rotarier Lebensmittel im Wert von mehr als 2.500 Euro, die von der Tafel verteilt werden können.

„Eine wirklich unglaubliche Aktion“ findet auch Sozialdienst Vorständin Sabine Brügel-Fritzen, die ihren Dank an den Rotary Club und an die ehrenamtlichen Tafelhelfer aber insbesondere auch an die Spender richtet, die am Samstag für die Tafel „eins mehr“ eingekauft haben.

