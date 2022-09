Ruhestörung und 68-Jähriger Grabscher auf dem Maisacher Volksfest - Polizei zieht Bilanz

Von: Miriam Kohr

Laut Polizei war beim Maisacher Volksfest nur wenige Male ein Einschreiten erforderlich. © PantherMedia / Erich Teister

Maisach – „Aus polizeilicher Sicht lässt sich auf eine insgesamt sehr ruhige Maisacher Festwoche 2022 zurückblicken“, so die Olchinger Polizei. Es sei nur wenige Male polizeiliches Einschreiten erforderlich gewesen.

So wurde am frühen Samstagmorgen, 3. September, beispielsweise eine Ruhestörung aus der Anwohnerschaft des Volksfestplatzes gemeldet. Auf polizeiliche Aufforderung hin, die Musik leiser zu drehen, reagierte der Zeltbetreiber sofort. Die noch wenigen Besucher traten daraufhin den Heimweg an.

Nachmittag des letzten Tages kam es dann noch zu einem Übergriff auf eine Zeltbedienung. Ein betrunkener 68-Jähriger aus dem Landkreis Dachau provozierte und beleidigte zunächst verbal die 21-Jährige aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck. „Als er dann zu allem Übel noch anfing zu grapschen, wurde der Mann von Security-Mitarbeitern aus dem Zelt gebracht“, schildert Erster Polizeihauptkommissar Hartwin Lang. Beim Verlassen des Zeltes kam der Grapscher zu Sturz – ob aufgrund seiner Trunkenheit oder weil die Entfernung aus dem Zelt zu grob war, werde im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen zu klären sein. Ein Alco-Test hatte über 1,5 Promille ergeben. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Zu weiteren polizeilich relevanten Vorkommnissen sei es auf dem Volksfest nicht gekommen.

pi