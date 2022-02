Biergarten schon im Sommer?

Eine eigene Stadt entsteht

Von: Hans Kürzl

Germering/Freiham – Eines der größten Neubaugebiete Europas entsteht nahe Germering: Freiham. Die Mitbauzentrale München informierte in einer Online-Veranstaltung, wie es im neuen Münchner Stadtteil derzeit aussieht. Doch von einem Stadtteil will Reinhold Petrich so direkt nicht sprechen, obwohl er in dem Neubaugebiet selbst als Stadtteilmanager tätig ist. „Freiham wird eindeutig wie eine eigene Stadt“, sagt Petrich. Wie die benachbarten Münchner Stadtteile Aubing oder Neu-Aubing dürfe man sich Freiham nicht vorstellen.

In der Tat sind die Dimensionen städtisch. Die Einwohnerzahl wird am Ende aller Baumaßnahmen mit zumindest 25.000 die Größe Olchings erreichen. Etwa 11.500 Wohneinheiten. 15.000 Arbeitsplätze werden entstanden sein – einschließlich des Gewerbegebietes und zum Beispiels des gesamten Personals in Kinderbetreuungsstätten und Schulen. Davon soll es jede Menge geben. 15 Kitas sind derzeit geplant und zehn Bildungseinrichtungen von Grundschule bis hin zum Gymnasium.

Auch zeitlich wird man laut Petrich in größeren Räumen denken müssen. „Es wird wohl Jahrzehnte an der einen oder anderen Stelle noch Baustelle sein.“ Und es wird auch beim ersten Realisierungsabschnitt bis etwa 2025 mit der Fertigstellung dauern – Freiham-Nord zwischen Bodenseestraße und Ellis-Kraut-Straße.

Zweiter Realisierungsabschnitt ist von 2027 bis 2031 geplant

Rund 11.000 Menschen sollen dann schon eine neue Heimat gefunden haben und gut 4.000 neue Arbeitsplätze entstanden sein. Und man wird eine laut Petrich bereits ausreichende Infrastruktur vorfinden: Einkaufsmöglichkeiten, ein Stadtteilzentrum, 4.500 Plätze in Schulen und 1.200 für Kinderbetreuung. Wobei das Gymnasium Freiham bereits in Betrieb ist und eine Grundschule im September starten soll. Ein zweiter Realisierungsabschnitt ist von etwa 2027 bis 2031 vorgesehen. Da ist jedoch laut Petrich noch die eine oder andere Grundstücksfrage zu klären.

Die Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln sieht Petrich bereits jetzt als gut gewährleistet an – mit den beiden S-Bahnlinien S4 und S8, die auch den Landkreis Fürstenfeldbruck berühren. Dass es mit der U-Bahn bis Mitte 2030er-Jahre dauern soll, benennt Petrich daher als verkraftbar. Pläne zu einer Straßenbahn streift der Stadtteilmanager eher vage: „Die Tram schwebt immer noch und immer wieder als Thema herum.“ Laut Petrich wird viel Wert darauf gelegt, keine öden Wohnblocks entstehen zu lassen. „Kein Baufeld wird von einem Bauherrn allein gebaut“, erklärt Petrich. Das fördere gestalterische Vielfältigkeit und eine bauliche Durchmischung. „Keine Monotonie“, sagt Petrich zu. Gleichwohl werde alles natürlich städtisch wirken.



Gebaut wird vor allem von Stadt München und Genossenschaften. Für eine Wohnung bewerben kann man sich noch immer, doch ist in aller Regel die Mitgliedschaft in einer Genossenschaft Voraussetzung. Gewisse Einkommensgrenzen werden ebenso zu beachten sein. Petrich stellte klar: „Dass Wohnungen gefördert werden, bedeutet aber nicht ausschließlich Sozialbau.“ Die Vergabe selbst erfolgt durch die Genossenschaften, wobei auch besondere Wohnformen geschaffen werden. Petrich stellte in seinem Vortrag unter anderem eine Alters-Wohngemeinschaft vor, die mehrfach entstehen soll. Interessenten und Veranstaltungen zum Kennenlernen gebe es bereits.

Biergarten schon im Sommer?

Überhaupt sind Stadtteilmanagement und Mitbauzentrale München, ein Fachbüro für gemeinschaftsorientierte Wohnprojekte, sehr bemüht, Sachstand und Entstehung des neuen Stadtteils nach außen zu tragen. Seit 2019 arbeitet man sehr aktiv daran. So organisiert man zu Beispiel Führungen mit der Volkshochschule Germering, die das Thema ihrerseits an andere Volkshochschulen im Landkreis weiterleitet. Auch so genannte Neubürgerführungen gibt es. Wer immer daran teilnimmt, wird dann erfahren, das sich die Freizeitmöglichkeiten bereits entwickeln. So erwähnte Petrich, dass im Sommer der Biergarten im Gut Freiham eröffnet wird – dem Namensgeber für den neuen Stadtteil, der eigentlich eine eigene Stadt ist. Nähere Informationen zu Freiham auch online.

