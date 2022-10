Saatgutbibliothek in der Gemeindebücherei Gröbenzell

Teilen

Symbolbild Saatgutbibliothek Gröbenzell. © Gemeindebücherei Gröbenzell

Gröbenzell – Der Herbst ist da und mit ihm die Erntezeit – nicht nur für Obst und Gemüse, sondern auch für die Gewinnung neuen Saatguts. Denn die Sämereien aus der zu Ende gehenden Anbausaison sind die Blüh- und Nutzpflanzen des nächsten Pflanzjahres.

Übrige Sämereien? Die Gröbenzeller Gemeindebibliothek wird zum Winterquartier für die Gartenschätze: Ab sofort können wieder Sämereien aus eigenem Anbau in der Bücherei abgegeben werden, sei es aus dem Garten, vom Balkon, oder aus dem Kräutergarten am Fensterbrett. Seit der Eröffnung im Februar 2022 erfuhr die Saatgutbibliothek der Gröbenzeller Gemeindebücherei ein enormes Echo. Alle Samentütchen hatten einen Abnehmer gefunden und sind im Laufe des Sommers zu farbenfrohen Blumen oder ertragreichen Gemüsepflanzen herangewachsen und haben ihre Gärtner durch zahlreiche Blüten, Farbenpracht und Früchte erfreut.

Wie die Saatgutbibliothek funktioniert

Das Team der Gemeindebücherei hofft daher auch in diesem Herbst auf rege Teilnahme und viele Saatgut-Spenden für die Saison 2023. Die getrockneten Samen können in Tütchen, Briefumschlägen oder anderen fest verschließbaren Behältnissen verpackt und mit einer kurzen Beschreibung des Inhalts versehen (Pflanzenart, wichtige Zusatzinformationen wie Standortbedingungen, Wuchshöhe und ähnliches) in der Bücherei abgeben werden. Eine kurze Anleitung zur Gewinnung und Aufbereitung von Saatgut gibt es im Web OPAC der Gemeindebücherei https://opac.winbiap.net/groebenzell/ auf der Unterseite „Saatgutbibliothek“. Rechtzeitig vor der neuen Anbausaison werden die Samentütchen dann ausgegeben. Den Grüne-Daumen-Termin schon mal vormerken: Am 25. Februar fällt der Startschuss für die Saatgutausgabe 2023 – im Rahmen einer Saatgutbörse in Zusammenarbeit mit dem Bund Naturschutz Gröbenzell.

red