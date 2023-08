Saatkrähen: Ornithologische Begleituntersuchung 2023 ist fertiggestellt

Verursachen Lärm und Schmutz: Im Landkreis gibt es mehrere Saatkrähenkolonien (Symbolbild). © arievdwolde/PantherMedia

Puchheim – Seit 2008 gibt es in Puchheim eine Saatkrähenkolonie am Schopflachwäldchen und im Friedhof Schopflach. Dazu bilden sich immer wieder auch kleinere Splitterkolonien im Stadtgebiet.

Seit 2011 werden verschiedene, von der Regierung von Oberbayern genehmigte, Vergrämungsmaßnahmen durchgeführt. Ziel der Maßnahmen ist es, den von den Saatkrähen verursachten Lärm und Schmutz, der von den Bewohnern der angrenzenden Wohnbebauung als störend wahrgenommen wird, zu reduzieren und Splitterkolonien zu verhindern.

Um das „Saatkrähenmanagement“ zu optimieren, arbeiten die Kommunen Eichenau, Olching, Germering, Gilching, Gröbenzell und Puchheim eng zusammen. Die Entwicklung der Saatkrähenbrutkolonie wird jedes Jahr in einer ornithologischen Begleituntersuchung dokumentiert und auf der Homepage der Stadt unter www.puchheim.de veröffentlicht. Seit vergangenem Jahr umfasst die Begleituntersuchung auch die Entwicklung in den oben genannten Nachbarkommunen.

Zahl der Brutpaare ist angestiegen

Besonders problematisch waren in diesem Jahr illegale Vergrämungen, die die Arbeit des Falkners erheblich erschwerten. Es gelang daher nur mit großen Anstrengungen, Splitterkolonien in Puchheim-Bahnhof zu verhindern. In Puchheim-Ort entstand jedoch eine kleine Splitterkolonie mit sechs Nestern, die aufgrund des fortgeschrittenen Brutgeschehens nicht mehr vergrämt werden konnte.

Auch in diesem Jahr ist die Anzahl der Nester in Puchheim leicht zurückgegangen. Betrachtet man jedoch die Gesamtsituation in der Region, so ist die Anzahl der Brutpaare wiederum angestiegen.

