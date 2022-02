Sanierung der Augsburger Straße in FFB dringend nötig

Über den Erhalt der Stellplätze in der Augsburger Straße wurde im Verkehrsausschuss kontrovers diskutiert. © Fischer

Fürstenfeldbruck – Einstimmig sprach sich der Verkehrsausschuss auf seiner jüngsten Sitzung gegen eine Einbahnstraßenregelung im südlichen Teil der Maisacher Straße zwischen Kapellen- und Augsburger Straße aus. Diskutiert wurde dagegen über den Erhalt der Stellplätze auf der westlichen Seite der Augsburger Straße.

Seit Jahren plant die Stadt, die Radverkehrsführung in der Augsburger Straße zu verbessern. Als Zwischenlösung bis zur anstehenden Sanierung der B2 im Innenstadtbereich wären laut Claudia Geßner, Radverkehrsbeauftragte im Rathaus, in weiten Teilen getrennte Rad- und Gehwege möglich, nur in Teilbereichen kämen gemeinsame Geh- und Radwege infrage.



Zudem wird geprüft, wie eine Verkehrsberuhigung in der Maisacher Straße zwischen Augsburger- und Kapellenstraße erreicht werden kann. Eine zur Diskussion stehende Einbahnstraßenregelung in diesem Abschnitt wurde einstimmig abgelehnt. Die Verkehrs- und Lärmbelastung bliebe, man würde damit den Verkehr lediglich auf die umliegenden Straßen verlagern hieß es unisono. Stattdessen folgte das Gremium dem Vorschlag von BBV-Fraktionssprecher Christian Götz, zu prüfen, ob man diesen Abschnitt als verkehrsberuhigten Geschäftsbereich ausweisen kann.

Den von Thomas Brückner (Grüne) in diesem Zusammenhang immer wieder ins Spiel gebrachten Kreisverkehren an den Kreuzungen der Augsburger Straße zur Dachauer- sowie Maisacher Straße erteilte Geßner eine klare Absage. Diese bräuchten auf Bundesstraßen einen Durchmesser von mindestens 40 Metern und den Platz habe man einfach nicht. Auch könne man auf Bundesstraßen keine Zebrastreifen einrichten.



Kontrovers diskutiert wurde über die Parkplatzsituation im westlichen Teil der Dachauer Straße. Aufgrund der geplanten Linksabbiegespuren entfallen zwischen Marthabräu- und Philipp-Weiß-Straße zehn Stellplätze. Lediglich fünf Parkplätze für Autos und zwei für den Lieferverkehr blieben übrig – zu wenig nach Meinung einiger Stadträte. Martin Kellerer (CSU) beklagt, dass „immer mehr Parkplätze in der Innenstadt wegfallen.“ Götz, Brückner und Umweltreferentin Alexa Zierl (ÖDP) würden in diesem Bereich dagegen komplett auf Parkplätze verzichten und stattdessen Grünstreifen anlegen wollen. Der fußläufig zu erreichende Volksfestplatz biete genügend Parkplätze. „Die Geschäftsleute brauchen die sieben Stellplätze“, konterte Oberbürgermeister Erich Raff (CSU), der sich gleichwohl grundsätzlich für eine Verkehrsberuhigung ausspricht. Einerseits kämpfe man für die Belebung der Innenstadt und will Kunden anziehen, andererseits sei man langsam an einen Punkt, an dem das Zentrum komplett autofrei werde, so Raff. Mehrheitlich wurde letztlich beschlossen, in diesem Bereich mindestens zwei Stellplätze für den Lieferverkehr einzuplanen. Verkehrsflächen, die nicht zwingend benötigt werden, sollen nach Möglichkeit begrünt beziehungsweise städtebaulich aufgewertet werden.

Peter Fischer