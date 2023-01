Saunastart in der AmperOase am 16. Januar

Freizeitanlage eröffnet Saunabereich am 16. Januar

Fürstenfeldbruck – Gute Nachrichten für Saunafans. Ab Montag, 16. Januar, können sich Besucher der AmperOase durch Saunieren fit halten, denn das Brucker Hallenbad öffnet nach über fünf Monaten Pause wieder den Saunabereich – allerdings vorerst nur den Innenbereich und das Ruhehaus im Außenbereich.

„Aufgrund der hohen Nachfrage der Gäste nach Saunamöglichkeiten in Fürstenfeldbruck und Umgebung haben wir uns entschieden, unsere Sauna für die Öffentlichkeit wieder zugänglich zu machen, “erläutert Alexander Isenmann, Leiter der AmperOase die Entscheidung. „An den Außensaunen, den Tauchbecken und dem Dampfbad müssen noch Mängel beseitigt werden. Diese stehen voraussichtlich in drei Monaten wieder zur Verfügung. Aus diesem Grund haben wir unsere Eintrittspreise für den Saunabesuch entsprechend reduziert.“



Öffnungszeiten und Preise

Durch die eingeschränkte Anzahl an Saunen wurden die Eintrittspreise bis zum Ende der Reparaturmaßnahmen um sechs Euro gesenkt. So kostet die Tageskarte statt 22 Euro aktuell 16 Euro, die Stundenkarte beläuft sich auf zehn Euro, für zwei Stunden müssen zwölf Euro und für drei Stunden 14 Euro gezahlt werden. Geöffnet ist am Montag 13 bis 21 Uhr (Damensauna von 13 bis 17 Uhr; gemischte Sauna von 17 bis 21 Uhr). Dienstag von 13 bis 21 Uhr (gemischte Sauna). Mittwoch bis Freitag ist geschlossen. Samstag und Sonntag jeweils von 13 bis 21 Uhr (gemischte Sauna).



Sauna in den Wintermonaten

Das Saunen während der kalten Wintermonate fördert die Gesundheit. Dabei wirkt sich der Sauna-Effekt in vielerlei Art positiv auf die Gesundheit und das Wohlbefinden aus. „Ein ständiger Wechsel zwischen Hitze und Kälte stellt ein gutes Training für die Immunabwehr dar“, unterstreicht Isenmann die Vorteile des Saunagangs. „So können sich die Gäste besser vor grippalen Infekten und anderen Infektionskrankheiten schützen, die Durchblutung verbessern sowie ihren Körper von Giftstoffen befreien. Diese Vorzüge in Kombination mit kurzen Anfahrtswegen und einem angenehmen Ambiente bieten wir den Menschen in der Region.“



Geänderte Öffnungszeiten Hallenbad

Ebenfalls ab dem 16. Januar ändern sich die Öffnungszeiten des Hallenbads. Diese sind dann wie folgt: Montag und Dienstag geschlossen, Mittwoch von 15 bis 21 Uhr, Donnerstag bis Sonntag von 9 bis 21 Uhr.

red