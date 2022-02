Schnelltest-Angebot wächst: Der Bedarf erhöht die Anzahl der Corona-Testzentren

In Olching eröffnete die Teststelle im Olchinger Marienhof erneut. © privat

Landkreis – Der Bedarf an Schnell- aber auch PCR-Tests ist in den vergangenen Wochen aufgrund vermehrter Ansteckungen durch die Omikron-Variante stark angestiegen. Deshalb haben einige neue Schnelltestzentren geöffnet.

Olching: In Olching eröffnete zum Beispiel die Teststelle im Olchinger Marienhof erneut. Hier werden ausschließlich Schnelltests angeboten, auch ohne Anmeldung. Eine Vorabregistrierung unter www.bitte-test.de ist möglich. Die Öffnungszeiten lauten Montag bis Freitag von 7.30 bis 13 Uhr und ab 7. Februar von 7.30 bis 18 Uhr sowie am Wochenende von 9 bis 14 Uhr. Der Betreiber dieser Station ist M3M Bayern.

Ebenfalls in Olching, in der Georgenstraße 1, am Gymnasium, hat Ende Januar eine Corona Schnellteststation eröffnet. Die Öffnungszeiten sind wie folgt: Montag bis Freitag von 7 bis 18 Uhr, am Wochenende und Feiertagen von 9 bis 14 Uhr. „Ich denke, dass diese Station ein Mehrwert für die umliegenden Schulen, Kitas und Seniorenheime sein könnte. So müssen die Anwohner nicht mehr extra in die Innenstadt zum Testen fahren“, sagt Daniel Leisch von der Fitness & Lifestyle Management GmbH, welche der Betreiber der Station ist.

Eichenau: Derselbe Betreiber hat auch in Eichenau eine Corona-Teststation in der ehemaligen Postfiliale, Hauptstraße 6, unter der bekannten Marke „Schnelltestzentrum FFB“ am 26. Januar eröffnet. Die Öffnungszeiten lauten Montag bis Freitag von 7 bis 12 sowie 16 bis 20 Uhr, an Samstagen und feiertags von 9 bis 14 Uhr und sonntags von 8 bis 18 Uhr.

Puchheim: Um den Vereinsmitgliedern den Zugang zu den Sportstunden zu erleichtern, hat sich der FC Puchheim maßgeblich dafür eingesetzt, dass gemeinsam mit dem Schnelltestzentrum FFB und der Stadt Puchheim in der Nähe der Sportstätten an der Bürgermeister-Ertl-Straße eine Teststation eingerichtet wird. Das Drive-in Testcenter (auch für Fußgänger) auf dem Volksfestplatz hat am 22. Januar den Betrieb aufgenommen. Die täglichen Testzeiten sind von 7 bis 18.30 Uhr, auch an Wochenenden und Feiertagen.

Grafrath: Auch im Dampfschiff-Grafrath gibt es kostenfreie Corona-Tests ohne Termin. Alle Infos zu Terminen, Testung und mehr gibt es unter www.gratistest-bayern.de. Die Station ist Montag bis Freitag von 12 bis 20 Uhr und am Wochenende von 12 bis 16 Uhr geöffnet.

red