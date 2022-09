Schüler-Beförderung ist gesichert

Schülerbeförderung und Basisangebot im Busverkehr sind gesichert © walter weiss

Landkreis Fürstenfeldbruck – Das Bangen um 15 MVV-Regionalbuslinien nach der Insolvenz des Verkehrsunternehmens Enders hat ein Ende. Schüler im Landkreis können ihren ÖPNV zum Schuljahresbeginn am 13. September wieder nutzen. Ein Basisangebot mit Ersatzfahrplänen für die MVV-Regionalbuslinien X800, X900, 820, 835, 843, 836, 837, 838, 839, 853, 854, 861, 862, 863 und 889 sei erstellt, so das Landratsamt. Ab sofort werde daran gearbeitet, das Angebot bis zum Fahrplanwechsel am 12. Dezember Schritt für Schritt wieder nach oben zu fahren.

Als Nachfolger startete am 1. September mit der neuen ABGE Bus GmbH ein Konsortium aus zwei in der Branche bewährten Busunternehmen. Mit dem Gremienbeschluss am 28. Juli habe der Kreistag damit seine Ziele der Verkehrswende und des Klimaschutzes nicht aus den Augen verloren und die Weichen für einen Neustart von aktuell 15 Linien im MVV ermöglicht.



„Wir haben im Landkreis einen attraktiven Rund-um-die-Uhr-ÖPNV, der auch in schwierigeren Zeiten aufrechterhalten werden soll. Das sind wir unseren Fahrgästen und allen, die den ÖPNV aktuell neu für sich entdecken, schuldig. Bei den Beteiligten ist eine positive Aufbruchstimmung deutlich zu spüren. Gemeinsam arbeiten wir aktiv und nach vorne schauend konstruktiv zusammen, um weiterhin ein nachhaltiges und zukunftsfähiges Mobilitätsangebot im und für den Landkreis anbieten zu können“, sagt Hermann Seifert, Leiter der ÖPNV Stabsstelle im Landratsamt Fürstenfeldbruck zur aktuellen Situation.



In einem ersten Schritt haben die Verantwortlichen die Priorität auf die Sicherstellung der Beförderung der Schulkinder im

ÖPNV zum Schuljahresbeginn gelegt und trotz der knappen Zeit ein Basisangebot an Fahrten erreicht. „Die letzten Wochen und Monate waren für niemanden leicht. Umso mehr freuen wir uns, dass nun eine Lösung gefunden wurde, mit der langjährige Partner im MVV-Regionalbusverkehr den Betrieb übernehmen – wenn auch zunächst in abgespeckter Form. Allen Beteiligten war wichtig, den Fahrgästen ein stabiles Grundangebot bieten und die Beförderung der Schüler zum Schulstart sicherstellen zu können – und das ist nun möglich“, sagt Detlev Metzner, Leiter des Bereichs Regionalbus bei der MVV GmbH.

Zug um Zug, so wie es die Übernahme des Betriebes und die Lage auf dem Arbeitsmarkt zur Gewinnung von Fahrpersonal zulässt, soll bis zum Fahrplanwechsel am 12. Dezember das jetzige Basisangebot der Ersatzfahrpläne schrittweise aufgestockt werden, um rasch wieder das gewohnte Mobilitätsangebot anbieten zu können.



„Die sehr kurzfristige Übernahme des Betriebes, das fehlende Fahrpersonal und der baldige Start des neuen Schuljahres sind für uns echte Herausforderungen. Wir bitten die Fahrgäste um Verständnis, falls es in den ersten Tagen nicht ganz reibungslos klappt. Aber es ist unser Ziel, so schnell wie möglich ein stabiles und verlässliches Fahrplan- oder Fahrtenangebot auf die Straße zu bringen. Wir werden leider zunächst nicht alle Linien und Leistungen voll anbieten können, arbeiten aber an einem kontinuierlichen Hochlauf“, sagt Nico Schoenecker, Geschäftsführer bei der ABGE Bus GmbH.



Fahrgäste werden gebeten sich zu den Buslinien bis zum Fahrplanwechsel online unter www.mvv-auskunft.de, unter www.mvv-muenchen.de oder unter www.lra-ffb.de (Mobilität/ÖPNV/Aktuelles) über den aktuellen Sachstand zu informieren.

