Verkaufstag

Schüler bringen eigenes Kochbuch heraus

Von: Claudia Becker

Stolz auf ihr Projekt: Schülerinnen der 10 a stellten ihr eigenes Kochbuch her. © priv

Germering – In Zeiten von Start-up-Unternehmen scheint es ein Klacks zu sein, eine Firma zu gründen. Früh übt sich, ist da auch das Motto des Instituts der Deutschen Wirtschaft. Im Rahmen des Programms „Junior“ werden nämlich bereits Schüler zu Firmengründern.

„Am schwierigsten war es, eine gute Idee zu finden“ – erklärt Sophie Ohlen, Schülerin der 10 a des Carl-Spitzweg-Gymnasiums und gleichzeitig Pressesprecherin ihrer Gruppe und damit Vertreterin ihrer Geschäftsidee „Student*innenFutter“. Gemeinsam mit ihrer Wirtschaftslehrerin Caroline Simon und der Wirtschaftspatin Katrin Schmidt von der Buchhandlung LeseZeichen tüftelten die Schüler zehn Wochen lang an den unterschiedlichsten Ideen. Von der Pflanze in der Konservendose bis hin zum Vintage-Instagram-Account ist alles dabei. Und eben auch ein ganz besonderes Kochbuch.



„Unsere Gruppe besteht aus elf Mädchen, die alle gerne kochen“, erklärt Ohlen die Anfänge der Ideenfindung. Wichtig war den Zehntklässlerinnen, dass es etwas Besonderes sein musste. „Unser Ziel war es, ein modernes Kochbuch zu entwickeln, das auf Nachhaltigkeit basiert“, so die Schülerin. Angesprochen werden sollen dabei junge Erwachsene, Azubis, Studierende aber genau so die modernen Großeltern. Gekocht werden können 40 vegetarische und vegane Rezepte aus aller Welt. Da die Gruppe selbst einen multikulturellen Hintergrund hat, war das naheliegend. „Unter den Rezepten findet sich beispielsweise ein Haferschnitzel, ein Erbsenbrot oder auch Avocado-Brownies“, erzählt Ohlen.



Mit der eigentlichen Ideen und dem Erstellen der Rezepte ist die Arbeit aber noch nicht getan gewesen, meint die Schülerin weiter. Jedes Gruppenmitglied hat eine unterschiedliche Funktion innerhalb der Schülerfirma erhalten. Manche sind zuständig für das Kochen und Fotografieren der Gerichte, andere für das Layout oder die Kommunikation nach Außen. Neben den nachhaltigen und gesunden Gerichten lag den Mädchen auch ein lokaler und umweltfreundlicher Druck des Kochbuches am Herzen. Klassen-Patin Katrin Schmidt stellte den Kontakt zu der Germeringer Firma Cewe her, die sich um den Druck der Bücher kümmert. Damit dies überhaupt finanziert werden konnte, haben die Schülerinnen im Vorfeld sogenannte Finanzscheine im Bekannten- und Familienkreis verkauft. „Diese konnten für fünf oder zehn Euro erworben werden“, sagt Ohlen. Mit der Endsumme von 280 Euro konnten die Zehntklässlerinnen dann auch bestimmen, wie viele Bücher in Druck gehen können: 60 Stück.



Verkaufstag

Für acht Euro werden die Kochbücher am Montag, 24. April, zwischen 14 und 18 Uhr im LeseZeichen verkauft. Der Erlös aus dem Verkauf soll zur Hälfte einem guten Zweck zugutekommen, der „Ye–Amlak Lijoch Foundation“ in Äthiopien, die jungen obdachlosen Frauen hilft, die nach ihrer Mutterschaft leiden.

