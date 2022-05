Schüler des Carl-Spitzweg-Gymnasiums unterstützen Ukraine mit über 6.500 Euro

Die Schüler des Carl-Spitzweg-Gymnasiums sammelten Spenden in Höhe von über 6.000 Euro für SOS-Kinderdörfer.

Unterschiedliche Aktionen initiiert

Germering – Mit unterschiedlichen Aktionen zur Unterstützung der Ukraine konnten am Germeringer Carl-Spitzweg-Gymnasium in den letzten Wochen 6.513,02 Euro gesammelt werden.

Dazu hatte die SMV alle Schüler um eine Taschengeldspende gebeten, außerdem hatte der Wahlkurs Politik Peace-Buttons angefertigt und gegen eine Spende ausgegeben. Besonders spendabel erwiesen sich die Eltern der Musiker aller Jahrgangsstufen bei einem Benefizkonzert für die Ukraine, das an der Schule als erstes Konzert wieder live stattfinden konnte. Das Geld wurde an das Schulpartnerprojekt „SOS-Kinderdörfern“ weitergegeben, damit Familien in der Ukraine unterstützt werden können.

Die Lehrkräfte spendeten Geld, damit die Arbeitsbücher für den Ukrainisch-Deutsch-Unterricht der Willkommensgruppe gekauft werden konnten. Derzeit besuchen zwölf ukrainische Schüler den Unterricht, weitere sind ab Anfang Juni angemeldet, wenn diese das ukrainische Schuljahr im online-Unterricht beendet haben werden. Alle fühlen sich wohl und sind nach täglich drei Stunden Deutschunterricht mit weiteren zwei bis drei Stunden Unterricht in den Regelklassen gut angekommen. Auch an Exkursionen nehmen sie teil und lernen dabei Bayern kennen.

red