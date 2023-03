Schüler in Puchheim von Auto angefahren

Teilen

Der Schüler musste seinen Weg zu Fuß fortsetzen. © jahmaica/PantherMedia

Puchheim - Ein 13-jähriger Schüler wurde auf dem Schulweg von einem abbiegenden Auto übersehen. Er erlitt eine Prellung an der Hüfte.

Auf dem Weg in die Schule fuhr am Dienstagmorgen kurz vor 8 Uhr ein 13-Jähriger mit seinem Fahrrad die Puchheimer Bäumlstraße entlang und wollte an der Kreuzung Nordendstraße nach links abbiegen. Von links kam ein 53-jähriger Puchheimer mit seinem Chevrolet, der ebenfalls nach links abbiegen wollte. Mitten in der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten Schüler, der auf die Motorhaube des Autos fiel.

Durch den Aufprall auf die Motorhaube zog er sich eine Prellung an der Hüfte zu, er musste jedoch nicht medizinisch behandelt werden. An seinem Fahrrad wurde das Vorderrad stark verbogen sodass er seinen Weg zu Fuß fortsetzen musste. Am Pkw entstand nur geringer Schaden .Den Autofahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.

pi