Schultheater sammelt über 1.000 Euro für Ukraine-Hilfe

Das Geld wurde bei den vier Aufführungen von „Alice und ihr Wunderland“ gesammelt. © Viscardi-Gymnasium

Fürstenfeldbruck – Gleich nach der letzten Vorstellung überreichte die Theatergruppe des Viscardi-Gymnasiums einen Scheck in Höhe von 1.114 Euro an die Organisation „Brucker helfen der Ukraine“.

Das Geld wurde bei den vier Aufführungen von „Alice und ihr Wunderland“ in den Wochen vor den Osterferien gesammelt und soll der Brucker Hilfsorganisation helfen, ihre Arbeit weiter fortzuführen.

Normalerweise sammelt die Schultheatergruppe am Ende der Vorstellung am Ausgang für sich selbst. Zum einen müssen Unkosten gedeckt werden und zum anderen will man zum Abschluss zusammen nett Essen gehen. Aber in diesem Jahr war alles anders. Die Zahl der Zuschauer war wegen Corona stark begrenzt und so schien es sinnvoll, vorab Eintrittskarten zu verkaufen. Am Ende der Vorstellung hieß es dann nur: „Wenn Sie das Gefühl haben, dass das Stück mehr wert ist, als die drei oder fünf Euro Eintritt, dann dürfen Sie am Ausgang gerne noch etwas in die Spendenflasche geben.“ Aber nicht für die Theatergruppe, sondern für die Organisation „Brucker helfen der Ukraine“.



Die Spendenbereitschaft der Zuschauer war enorm. Insgesamt 1.114 Euro sind bei den vier ausverkauften Aufführungen von „Alice und ihr Wunderland“ noch einmal zusammen gekommen. Gleich am letzten Abend konnte ein Scheck an Julian Renne von „Brucker helfen der Ukraine“ übergeben werden. Renne, der früher selbst Schüler am Viscardi-Gymnasium war, zeigte sich begeistert. Zum einen von der tollen Theaterproduktion, die die Gruppe trotz Corona auf die Beine gestellt habe, zum anderen von der Höhe der Summe, die der lokalen Organisation sehr gut tue.

red