Schulwegpläne für Fürstenfeldbruck

Sicher ankommen: Der Schulwegplan soll dabei helfen, dass Kinder den Schulweg sicher bewältigen. © Eva Lindemann

Fürstenfeldbruck – Um den Verkehr zu reduzieren und mögliche Gefahrensituationen vor der Schule zu vermeiden, sollten Kinder zu Fuß zur Schule gehen.

Die Stadtverwaltung hat in Kooperation mit der Polizei Schulwegpläne für alle Grundschulen, bei denen die Stadt Sachaufwandsträgerin ist, erarbeitet. Diese sollen Kindern dabei helfen, schon frühzeitig den bevorstehenden Schulweg zu üben, die Strecke abzugehen und sich alle beachtenswerten Stellen zu merken. Das Sprengelgebiet mit den für die jeweilige Grundschule spezifischen verkehrstechnischen Besonderheiten ist individuell gestaltet. Auch werden die Haltestellen für den Schulbus und ÖPNV gezeigt. Kinder, die sich sicher fühlen, können allein oder mit Freunden zur Schule oder zur Bushaltestelle gehen. Dies fördert nicht nur die Selbstständigkeit, sondern ist auch das beste Verkehrstraining.

Hier gibt es die Pläne

Der Schulwegplan soll dabei helfen, dass Kinder wohlbehalten in der Schule ankommen. Die Schulwegpläne werden über die jeweilige Grundschule in digitaler Form verteilt und auf der jeweiligen Homepage der Schule online gestellt. Zudem sind sie digital auf der Webseite der Stadt in der Rubrik Bürgerservice > Schulen > Grund- und Mittelschulen (unter der jeweiligen Schule) zu finden. Zu Beginn des Schuljahres werden die Flyer auch in gedruckter Form über die Schulen verteilt.

red