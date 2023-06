Zwei Schüler von Auto erfasst

Autofahrer werden dazu angehalten, gerade an Bushaltestellen, in Wohngebieten und in der Nähe von Schulen besonders umsichtig zu fahren und auf Kinder besondere Rücksicht zu nehmen. © PantherMedia/Robert Faritsch

Fürstenfeldbruck - Als zwei Schüler auf dem Weg zu Schule waren, erfasste am Morgen des 16. Junis ein Autofahrer diese. Ein Kind wurde schwer verletzt.

Die 8- und 9-jährigen Jungen überquerten um 7.48 Uhr die Einmündung des Asambogens. Zur gleichen Zeit bog ein 18-jähriger Fürstenfeldbrucker mit seinem Mercedes von der Richard-Higgins-Straße kommend nach links in den Asambogen ein und erfasste die beiden Schüler frontal mit seinem Fahrzeug. Diese wurden an den Straßenrand geschleudert und bei dem Zusammenstoß teils schwer verletzt. Einer der beiden Jungen kam mit schweren inneren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Der zweite Schüler erlitt Prellungen und Abschürfungen und wurde nach ambulanter Behandlung noch am Unfallort seinem Vater übergeben.

Die Polizeiinspektion Fürstenfeldbruck hat Ermittlungen gegen den Fahrzeugführer wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.

Hier noch ein Appell an alle motorisierten Verkehrsteilnehmer: An Bushaltestellen sowie generell in der Nähe von Schulen und in Wohngebieten ist besondere Vorsicht geboten. Fahren Sie hier mit besonderer Aufmerksamkeit und rechnen Sie mit dem plötzlichen Auftauchen von Kindern.

