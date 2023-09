Herausforderung Trockenheit

Seit den Hochwassern 2013 hat sich am Starzelbach viel getan

Wichtig für den Bachlauf: Große Bäume stabilisieren das Ufer und müssen nach dem Sturm nachgepflanzt werden. © privat

Olching - Vor fast zehn Jahren gab es am Starzelbach extremes Hochwasser. Die Stadt Olching berichtet darüber, was sich seitdem getan hat.

Olching – Im Juni 2013 waren nach langem und starken Regen in Olching – aber auch in Nachbargemeinden – Wohngebiete in Bachnähe überschwemmt worden. Dank des damals unermüdlichen Einsatzes sämtlicher Hilfskräfte, besonders der Olchinger Feuerwehren, konnte die Situation bald entschärft werden.

Gemeinsames Schutzkonzept

Seitdem hat sich einiges getan: Kurz nach dem Hochwasser bildeten die unmittelbar betroffenen Kommunen Alling, Eichenau und Olching eine Arbeitsgemeinschaft zur Entwicklung eines Hochwasserschutzkonzeptes. Das Wasserwirtschaftsamt München gab die Neuvermessung und Berechnung des Überschwemmungsgebiets für das gesamte Einzugsgebiet des Ascherbachs, Gröbenbachs und Starzelbachs in Auftrag. Daraufhin schlossen sich die Kommunen Puchheim und Gröbenzell der Arbeitsgemeinschaft an. Ein Fachbüro sollte das Hochwasserschutzkonzept erarbeiten. Es entwarf Maßnahmen, insbesondere für Gebiete im Oberlauf des Starzelbachs innerhalb der Gemeindegrenzen von Alling und Eichenau. Zusätzlich intensivierten die Feuerwehren der betroffenen Kommunen ihre Zusammenarbeit. Da die Untersuchungen und Gutachten von Fachbüro und Behörden belegen, dass sowohl technischer als auch natürlicher Hochwasserschutz vor allem im Oberlauf des Starzelbachs am effektivsten umzusetzen sind, intensiviert sich Olchings Arbeit auf die Kontrolle, Überwachung und Gewährleistung des hydrologischen Abflusses im Bachbett. Um den Abfluss zu verbessern, wurden beispielsweise Brücken umgestaltet.

Sturm mit Folgen

Der orkanartige Sturm im Juli 2023 brachte auch für den Starzelbach verheerende Folgen mit sich. Während der Sturmnacht vom 11. auf den 12. Juli wurden sämtliche Großbäume entlang des östlichen Bachufers entwurzelt. Die Baumriesen mussten beseitigt und der ungestörte Abfluss des Bachs wieder hergestellt werden. Um die Uferböschung zu stabilisieren und wieder zu begrünen, sind Nachpflanzungen für den Herbst vorgesehen. Aufgrund anderer Eigentumsverhältnisse am Alten Bahndamm wurde dem hier zuständigen Eigentümer diese Schäden seitens der Stadtverwaltung mitgeteilt. Die Stadt steht hier im engen Austausch mit dem Wasserwirtschaftsamt München, dem Landratsamt Fürstenfeldbruck sowie der Deutschen Bahn.

Wieder natürlicher

Da sich der einst begradigte und strukturarm verlegte Starzelbach seit den 1950er Jahren mittlerweile in Abschnitten naturnah entwickelt, hat er sich neben seiner Funktion als Vorfluter durchaus in ein attraktives Gebiet zur Naherholung entwickelt. Deswegen konzentriert sich die Stadt Olching auch darauf, dieses Gebiet durch Nachpflanzungen und Wiederherstellung des natürlichen Bachverlaufs sowie der Artenvielfalt im Bach weiter auszugestalten.



Herausforderung Trockenheit

Doch auch die fortschreitenden Klimaveränderungen belasten den Starzelbach. An einigen Stellen fehlt durch den ausbleibenden Regen im Winter und die Hitze im Sommer dem Bachverlauf zunehmend das notwendige Wasser. Seit 2022 herrscht im Starzelbach zeitweise extremes Niedrigwasser bis hin zur abschnittsweisen Austrocknung im Oberlauf bei Alling sowie in Eichenau als auch im Unterlauf in Olching vor der Mündung des Baches in die Amper. Das wirkt sich besonders auf die Tiere und Pflanzen im Bach aus. Da Totholz und Pflanzen wichtig für viele Organismen sind, werden diese öfter im Bach gelassen, um Lebensräume auch bei Niedrigwasser zu schaffen.

