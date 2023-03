Seitenarm der Amper wird überprüft

Am Montag wird die Schleuse am sogenannten Polizeibad-Arm geöffnet. © Stadtwerke FFB

Fürstenfeldbruck - Die Verantwortlichen der Stadtwerke Fürstenfeldbruck öffnen am 13. März die untere Schleuse am Seitenarm der Amper.

Diese befindet sich in der Nähe des Klosterareals in Fürstenfeldbruck, am sogenannten Polizeibad-Arm. Die Öffnung erfolgt auf Initiative des örtlichen Fischereiverbands, damit das dort angestaute Wasser ablaufen kann.

Messungen werden durchgeführt

Im Anschluss untersuchen Mitglieder des Fischereivereins und des BUND Naturschutz Fürstenfeldbruck den Wasserlauf auf Sedimentablagerungen. Dazu gehört die Messung der Stärke der Schlammschichten an verschiedenen Stellen. Abschließend wird der Abfluss geschlossen, um den Bereich erneut anzustauen. Beobachter des Wasserwirtschaftsamtes und der Unteren Naturschutzbehörde begleiten diese Maßnahmen, die zuvor zwischen den Initiatoren und den Behörden abgestimmt wurde.

Der sogenannte Polizeibad-Arm

Der Polizeibad-Arm steht als Ampernebenarm unter Landschaftserhaltungsschutz. Der Flusslauf versorgte bis in die 90er Jahre das sogenannte Polizeibad mit frischem Wasser. Mit Auflösung des Bades verlor der Wasserfluss seine technische Notwendigkeit. Durch natürliche Ablagerungen verlandet dieser zunehmend.

red