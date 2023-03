Selbst Gemüse auf einem Brucker Land Sonnenäcker anbauen 

Start in neue Anbausaison

Landkreis Fürstenfeldbruck – Wer gerne in der Erde gräbt, Saat ausbringt, Pflänzchen beim Wachsen zusieht, Unkraut jätet, Gärtchen pflegt – aber vielleicht keinen eigenen Garten hat, in dem er dem nachgehen könnte, der ist bei den Brucker Land Sonnenäckern richtig.

Das Gemeinschaftsprojekt von Brucker Land und der Agenda21 erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit. Folgende Standorte stehen dieses Jahr noch zur Verfügung: Egenhofen, Eichenau, Emmering, FFB-Lindach, Geiselbullach, Gernlinden, Gröbenzell, Kottgeisering, Maisach und Puchheim. Die Ziele sind klar: Eigenes Gemüse, Salat, Kräuter und Blumen anbauen, aber auch ganz nebenbei und doch in der Tiefe den Kreislauf der Natur mit ihren vielen Eigenheiten erleben und verstehen.

Jeder kann mitmachen: für 60 Euro erhält man einen vom Landwirt saatfertig vorbereiteten Bifang – das ist ein 100 Meter langer Kartoffeldamm. Auf Anfrage werden auch halbe Parzellen vergeben. Mineralischer Dünger und chemischer Pflanzenschutz sind nicht erlaubt. Kraut- und Blattmasse kann auf dem Acker liegenbleiben, es wird im Herbst zum Vorteil des Bodens mit untergepflügt, daher muss der Acker Ende Oktober abgeerntet sein.

Infoabend und Anmeldung

In Zusammenarbeit mit dem Brucker Forum veranstaltet die Solidargemeinschaft Brucker Land einen Info-Abend, der am Freitag, 24. März, um 19.30 Uhr im Pfarrsaal St. Bernhard, Fürstenfeldbruck in der St. Bernhard-Straße 2 stattfindet. Anmeldungen sind bis zum 31. März möglich, die Anbausaison startet heuer witterungsabhängig nach Ostern und endet am 29. Oktober.

Anmeldung und weitere Informationen bei Christine Andermann, Telefon 08142 305 86 50, christine.andermann@bruckerland.info oder unter www.UNSERLAND.info.

