Engagement zahlt sich aus

Stolze Gewinnerin: Selin Tegethoff (Fünfte von rechts) hat den Zonta YWPA Award erhalten. © Dr. Nikola Bachfischer

Pöcking/Germering – Die Abiturientin Selin Tegethoff aus Germering hat in der schwierigen Coronazeit ein Online-Hilfsprogramm für Schüler ihrer Schule ins Leben gerufen, das Kindern und Jugendlichen hilft, die von ihrem Elternhaus nicht so gut unterstützt werden können und die dadurch in ihrem schulischen Weiterkommen gefährdet sind.

Der Erfolg gab ihr recht, ihr Hilfsprogramm „SchülerInnen helfen SchülerInnen“ am Max-Born-Gymnasium besteht weiterhin (Informationen auf der Webseite des MBG). Zudem war Selin als Klassen- und Schülersprecherin aktiv und hatte dabei aufgrund ihres eigenen internationalen Hintergrunds besonders das Thema Chancengleichheit für Kinder mit Migrationshintergrund und das Thema Gleichberechtigung im Blick. Darüber hinaus ist sie in ihrem privaten Umfeld ehrenamtlich engagiert zu diesen Themen. Nicht umsonst hat sie dafür schon Auszeichnungen erhalten. Nach dem kürzlich erworbenen Abitur will sie Informatik studieren.

YWPA Award wird seit 1992 verliehen

Der ‘Young Women in Public Affairs’ Award – kurz YWPA –wird seit 1992 auf Clubebene ausgeschrieben. Die Gewinnerinnen nehmen an weiterführenden Wettbewerben auf internationaler Ebene teil. Tegethoff gewann nicht nur den Award des Zonta Club Fünf-Seen-Land, sondern wurde außerdem von Zonta International für den Distrikt 14 als Gewinnerin ausgewählt. Weltweit wurde der Districtpreis an 36 junge Frauen in 21 Ländern verliehen.

Ziel des Awards sei es, junge Frauen zu ermutigen, sich für öffentliche Angelegenheiten zu engagieren und eine aktive Rolle in ihren Gemeinschaften einzunehmen. Der YWPA Award wird jährlich an Frauen im Alter von 16 bis 19 Jahren vergeben, die sich durch ihr herausragendes Engagement für die Gesellschaft auszeichnen. Dabei werden insbesondere Leistungen und Führungsqualitäten in den Bereichen öffentliche Angelegenheiten, Politik, Regierung, Soziales und ehrenamtliche Tätigkeiten berücksichtigt.



Der Award besteht aus einer finanziellen Unterstützung, die den Preisträgerinnen dabei hilft, ihre Bildungskosten zu decken und ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln. „Uns ist es wichtig, dass sich die jungen Frauen langfristig engagieren und selbstständig sind“, erklärt Friederike Schulz, die Beauftragte für den YWPA Preis beim Zonta Club Fünf-Seen-Land. „Bei Selin hat uns gut gefallen, dass sie ihr Engagement auf so vielfältige Weise einsetzt – ganz im Sinne unseres Mottos ‚build a better world for women and girls‘.“

red