Seltsamer Autodiebstahl in Mammendorf

Fahrzeug beim abschleppen verloren?

Mammendorf - In Mammendorf wurde in der Nacht vom 11. Mai ein Pkw entwendet und unweit des Tatort unfallbeschädigt wieder abgestellt.

Der Pkw, ein weißer VW Up, stand Donnerstagnacht geparkt auf einem Schotterparkplatz in der Eichenstraße in Mammendorf. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen zufolge davon aus, das die Täter den VW am Heck aufgebockt und das Fahrzeug in diesem Zustand mit einem weiteren Pkw abgeschleppt haben.

Zusammenhang mit weiteren beschädigten Autos?

Der entwendete Pkw wurde um 4.10 Uhr mitten auf der Bahnhofstraße stehend verlassen vorgefunden. Vermutlich hatten die Täter das Fahrzeug beim Abschleppen „verloren“. Der VW Up wies frische Unfallspuren auf, die von den Tätern verursacht worden sind. Diese Beschädigungen hängen eventuell mit zwei Verkehrsunfallfluchten aus gleicher Nacht zusammen. Hier wurde im gleichen Tatzeitraum ein geparkter Pkw VW in der Bahnhofstraße und ein Pkw Toyota in der Grottenstraße beschädigt. Dies bedarf jedoch noch weiterer Ermittlungen.

Zeugen gesucht

Zeugen, die im Tatzeitraum in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, in der Zeit von 0.00 Uhr bis 04.10 Uhr, Beobachtungen zum Diebstahl oder zur Abschleppung des entwendeten Pkw´s gemachte haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 08141 6120 mit der Polizeiinspektion Fürstenfeldbruck in Verbindung zu setzen.

pi