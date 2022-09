Modellprojekt macht Schule

Von: Claudia Becker

„SIMBA“ bietet Sicherheit im Alter und betreut zu Hause. © Claudia Becker

Germering – Beratung und Betreuung, Hausbesuche, Begleitung zum Arzt oder zum Einkaufen oder gemeinsame Ausflüge – all das bietet „SIMBA“: Sicherheit im Alter, betreut zu Hause. Nun, zum 20-jährigen Jubiläum, wurde auf die vergangenen Jahre zurückgeblickt und gefeiert, welch vielfältiges Angebot für Germeringer Senioren über die Jahre entstanden ist. Geladen waren neben den Klienten auch Mitarbeiter und Wegbegleiter des Projekts.

Simba ist ein Herzensprojekt der ehemaligen Gemeinde- und späteren Stadträtin Friedl Off (CSU) gewesen, die auch Mitbegründerin des Sozialdienstes war. Als Sozialreferentin hat sie viele Projekte für die Stadt und ihre Bewohner umgesetzt, so auch Simba. „Simba steht für gemeinsame Erlebnisse. Hier können Kontakte gepflegt werden“, erklärt Vorständin des Sozialdienstes Sabine Brügel-Fritzen in ihren Begrüßungsworten. Gemeinsam mit der Leiterin von Simba, Annette Zaus, erzählt sie von den Anfängen und der Entwicklung des einstigen Modellprojekts, das 2002 ins Leben gerufen wurde und die Germeringer Senioren im Alltag entlasten soll. „Niemand sollte im Alter einsam sein“, diese Worte sagt Dritte Bürgermeisterin Sophie Schuhmacher, die stellvertretend für Oberbürgermeister Andreas Haas an diesem Tag vor Ort war. Denn eines ist nach 20 Jahren klar, das Projekt hat schnell Schule gemacht. So nahmen sich mehrere Nachbargemeinden ein Beispiel an Germering und installierten ähnliche Seniorenangebote. Ein Projekt also, auf das die Stadt Germering bis heute stolz ist und das von einer „guten sozialen Infrastruktur“ spreche, so Schuhmacher. Es sei nicht selbstverständlich, dass das Angebot auch heute noch bestehe und so gut angenommen werde, meint Mitbegründerin Sonja Thiele. Immerhin seien die Wünsche der Senioren vor 20 Jahren noch andere gewesen und haben sich mit der Zeit immer wieder gewandelt.



Sabine Brügel-Fritzen (links), Vorständin vom Sozialdienst und Annette Zaus (rechts), Leiterin von SIMBA, begrüßten die Gäste. © Claudia Becker

Durchschnittlich haben die Klienten eine Altersspanne von 65 bis 100 Jahren, und die Helfer eine von 55 bis rund 80 Jahren, erzählt Zaus, die die Leitung im Jahr 2017 übernommen hat, mit Blick zu den Gästen, die bei Kaffee und Kuchen den Nachmittag im Amadeussaal genossen. „Mit Simba wollen wir eine Nische abdecken, die nicht bei der häuslichen Pflege abgedeckt wird“, erklärt sie. Neben persönlichen Hausbesuchen und der Begleitung zum Arzt, werden auch Angebote wie Spieletreffs oder Kaffeenachmittage von den Senioren gerne angenommen. Aber auch den Helfern wird einiges geboten, so finden regelmäßig Fortbildungen oder ein Stammtisch zum gemeinsamen Austausch statt. Mit Blick in die Zukunft, so sagt es Zaus, wolle sich auch Simba der Digitalisierung weiter öffnen – denn auch die Senioren seien online aktiv und das wolle man weiter unterstützen.

