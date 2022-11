Seniorenbeirat bittet bis Ende November um Teilnahme an Befragung

Die Professorin Nicole Saam (Zweite von links) erklärte die Senioren-Befragung „Älter werden in Alling“. © Privat

Alling – Derzeit läuft die große Senioren-Befragung „Älter werden in Alling“. Nicole Saam von der Friedrich-Alexander-Universität war Mitte Oktober bei der Senioren-Bürgerversammlung zu Gast.

Sie betreut mit ihren Studierenden die Befragung und führt die Auswertungen durch. Dabei kann sie nicht nur auf wissenschaftliche Expertise, sondern auch auf Erfahrung zurückgreifen, denn die Schöngeisingerin hat auch in ihrer Heimatgemeinde schon die Seniorenbefragung erfolgreich begleitet. Sie schilderte den Allinger Bürgern, wie wissenschaftlich fundiert Auswertungen und Schlussfolgerungen aus den Fragebögen gezogen werden können, und dabei der Datenschutz in jeder Hinsicht gewahrt bleibt. „Für unsere Studierenden ist es besonders motivierend, an einem realen Projekt, mit wirklichen Menschen und einer wirklichen Gemeinde arbeiten zu dürfen und etwas Positives bewirken zu können“, schilderte die Professorin.

Ein Workshop soll gegründet werden

In diesem Zusammenhang baten auch Seniorenbeirat und Bürgermeister nochmals eindringlich darum, den zugesandten Fragebogen zu beantworten: „Die Ergebnisse werden das lebenswerte Älterwerden in Alling maßgeblich bestimmen.“ Einen Workshop für Senioren zu gründen, nahm man als Vorschlag aus dem Publikum gerne auf. Hier könnten Projekte, die sich aus der Seniorenbefragung ergeben, geplant und in die Tat umgesetzt werden. Jeder Allinger Bürger über 60 Jahre hat bereits im September einen Fragebogen erhalten. Die Abgabefrist ist verlängert worden bis 30. November – dann beginnt die Auswertung. Wer seinen Fragebogen nicht mehr hat und sich doch zum Teilnehmen entschließt, möge sich im Rathaus bei Andrea Binder, Telefon 379490-0, E-Mail binder@alling.de melden, und bekommt dann ein neues Exemplar.

red