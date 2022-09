Ehrenamtliche für Sicherheitswacht gesucht

Streife Eins der Sicherheitswacht in Uniform. © Christian Amse

Olching – Die Polizeiinspektion Olching möchte zusammen mit der Gemeinde Maisach eine Sicherheitswacht einrichten.

„Die damit verbundenen Aufgaben sollen von engagierten und verantwortungsbewussten Bürgern im Ehrenamt übernommen werden“

Dafür sind 15 ehrenamtliche Plätze vorgesehen. „Die damit verbundenen Aufgaben sollen von engagierten und verantwortungsbewussten Bürgern im Ehrenamt übernommen werden“, erklärt Hartwin Lang, Leiter der Polizeiinspektion Olching.

Er blickt zufrieden auf die Zustimmung der Stadt Olching sowie der Gemeinde Maisach, eine Sicherheitswacht ins Leben zu rufen. Die zusätzliche uniformierte Präsenz sieht er als weiteres Bindeglied zwischen Bürgern und ihrer örtlichen Polizei. Zudem bestehe die Chance, durch die für Jedermann erkennbaren Ehrenamtlichen das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung weiter zu steigern. Mit Blick auf den Einsatz der Sicherheitswacht in Olching und Maisach möchte Lang die Ehrenamtlichen in enger Verbindung mit seiner Polizeiinspektion einsetzen, vor allem um Vandalismus, Sachbeschädigungen und Ordnungsstörungen vorzubeugen.

Das sind die Einsatzbereiche

Dabei stehen auch Ruhestörungen im öffentlichen Raum für den Inspektionsleiter im Fokus. Einen örtlichen Schwerpunkt sieht der Polizeichef im Bereich der S-Bahnhöfe und größeren Wohnanlagen sowie der Naherholungsgebiete. Hier verzeichne die Olchinger Polizei wiederholt vermeidbare Störungen durch Vandalismus, Graffitischmierereien und Lärmbelästigungen. Nun sucht die Olchinger Polizei ehrenamtliche Angehörige der Sicherheitswacht für den Einsatzraum Olching und Maisach.

Bewerberanforderungen

Bewerber müssen mindestens 18 und höchstens 62 Jahre alt sein und über einen anerkannten Schulabschluss oder eine abgeschlossene Berufsausbildung verfügen. Das Ehrenamt der Sicherheitswacht umfasst in diesem Fall etwa 15 bis 20 Einsatzstunden im Monat. Bewerber müssen sich fließend in deutscher Sprache verständigen können und für die fußläufige Tätigkeit im Außendienst gesundheitlich geeignet sein. Interesse am kommunikativen Umgang mit anderen Menschen ist eine wichtige Voraussetzung. Interessierte können sich telefonisch unter 08142 293180 melden.

pi