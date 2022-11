Zwei siebte Klassen aus Fürstenfeldbruck kochen mit geretteten Lebensmitteln

Teilen

Aufpassen, dass nichts anbrennt. © Claudia Schuster

Fürstenfeldbruck – Nachhaltige Ernährung und gerettete Lebensmittel – darum ging es für die rund 60 Schüler der 7b und 7d des Graf-Rasso Gymnasiums, als sie Mitte Oktober einen Vormittag in der Hauswirtschaftsschule in Fürstenfeldbruck-Puch verbrachten.

Mit drei Kisten geretteter Lebensmittel, Kochschürzen und Kochmütze ausgerüstet trafen die Schüler sowie die Lehrkräfte des Graf-Rasso Gymnasiums am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) ein. Nach der Begrüßung durch Marianne Heidner, Schulleiterin und stellvertretende Amtsleitung des AELF, teilten sich die Jungen und Mädchen in zwei Gruppen auf. Während sich eine Gruppe zunächst dem Servietten falten und dann der von Heidner vorgestellten Nachhaltigkeitsausstellung widmete, bereitete die zweite Gruppe in der Lehrküche der Hauswirtschaftsschule einen Nachtisch vor – Schichtdessert mit Quark und Obst. Nachdem sich die Teenager in die acht Küchenkojen verteilt und ihr Handwerkszeug zusammengestellt hatten, schnippelten sie fleißig das Obst, schnitten braune Stellen aus, vermengten Keks mit Butter, schlugen Sahne auf und schichteten den Nachtisch zuletzt in die bereitgestellten Gläser. Auch beim Garnieren der Desserts bewiesen sie Kreativität, sodass schließlich viele appetitlich angerichtete Nachspeisen in den Kühlschränken verstaut werden konnten.



Was nachhaltige Ernährung ausmacht

Dann war „Schichtwechsel“ und die zweite Gruppe kam in der Küche ihrer Aufgabe nach: „Vegetarische Gemüse-Burger mit mediterranem Ofengemüse“ stand auf dem Rezept. Gemüse wurde geschält, geschnitten und – für die Patties – geraspelt. Bald waren die ersten Bleche mit Gemüse in den Backöfen und es begann zu duften. Währenddessen lernte die andere Gruppe vieles zur nachhaltigen Ernährung, etwa, warum es sinnvoll ist, saisonale Erzeugnisse aus der Region zu essen, weniger Verpackungen zu verwenden, sondern lose Ware zu kaufen, oder welche Vorteile Biolebensmittel mit sich bringen.Am Ende konnten die Schüler ihr Essen genießen. „Schmeckts?“, fragte eine Lehrerin. Eifriges Nicken war die Antwort.

red