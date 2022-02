Sieger von Designwettbewerb an Brucker Berufsschule gekürt: Schüler gestalteten nachhaltigen Trinkbecher

Freuten sich über ihre Platzierung beim Designwettbewerb (von links): Initiator des Projekts Florian Kaiser, der Erstplatzierte Ralf Loncarek, der Zweitplatzierte Adem Elshani und Schulleiterin Andrea Reuß. © Nicole Burk

Fürstenfeldbruck – Unter dem Motto „Schule gestalten, Zukunft verbessern“ startete die SMV der staatlichen Berufsschule Fürstenfeldbruck ein schuljahrübergreifendes Projekt, ein weiterer Bestandteil des Konzepts „Grüne Schule FFBS“. Hierbei ging es um die Gestaltung eines nachhaltigen und regional produzierten „FFBS Kaffeebechers.“ In einem schulweiten Designwettbewerb wurden die besten Entwürfe ermittelt und das Siegerdesign ausgewählt.

„Wir wollen etwas verändern, uns mehr für die Umwelt engagieren“, sagte Verbindungslehrerin Angela Maier bei der Preisverleihung am Mittwoch. Da die Schule zukünftig Müll vermeiden und nachhaltige Produkte fördern möchte, entstand die Idee eines nachhaltigen Kaffeebechers, der von den Schülern selbst gestaltet werden sollte.

Becher aus Zuckerrohr und Mais

Bei der Suche nach einem passenden „Trinkbehälter“ wurde man bei einem Unternehmen im Schwarzwald fündig, deren „Coffee to go“-Becher aus den natürlichen und nachwachsenden Rohstoffen Zuckerrohr und Mais bestehen – frei von Melamin, Weichmachern und anderen Schadstoffen. „Die Becher sollten von außen nicht leer sein. Deswegen fragten wir uns, wie wir sie bunt bekommen, passend zu unserer Schule“, erzählt Angela Maier. Sie sei positiv überrascht gewesen, als nach dem Aufruf an die Schüler über 40 Designvorschläge eingegangen sind. „Aus den besten Entwürfen wurde letztlich durch Abstimmung von allen Schülern das Gewinnerdesign ermittelt.“

„Das Motiv passt exakt zur Schule und verweist auf den Ökologieaspekt.“

Sieger Ralf Loncarek freut sich. Sein Designvorschlag ziert künftig die Trinkgefäße der Berufsschule. Im Mittelpunkt steht die Schule, eingebettet in die Natur. „Das Motiv passt exakt zur Schule und verweist auf den Ökologieaspekt“, erklärt der Berufsschüler. Den zweiten und dritten Platz belegten Adem Elshani und Guelsah Demir. Ab jetzt können die schicken Becher für zehn Euro bei der SMV erworben werden. Zehn Cent pro gekauften Becher gehen an eine von Schülern ausgewählte Umweltorganisation.

„Wir haben mehr künstlerische Talente hier, als ich angenommen habe.“

Schulleiterin Andrea Reuß sieht hinter dem Projekt noch einen anderen Gesichtspunkt: „Wir wollen Talente und Begabungen fördern und diese sichtbar machen.“ Sie sei von der Fülle an Einsendungen begeistert gewesen. „Wir haben mehr künstlerische Talente hier, als ich angenommen habe“, sagt sie. Auch gelebte Demokratie an der Schule wird forciert. „Unsere Schüler sollen wissen, dass sie in der FFBS eine Stimme haben und Dinge in ihrem Sinne gestalten und verbessern können.“ Der Wettbewerb soll etabliert werden und künftig alle zwei bis drei Jahre statt finden.

Nicole Burk