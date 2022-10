Simon Pearce kommt am 28. Oktober nach Puchheim

Simon Pearce kommt in seine Heimatstadt. © Marvin Ruppert

Puchheim – Comedian Simon Pearce geht endlich wieder auf Tour und kommt mit seinem neuen Programm „HYBRID“ am 28. Oktober 2022 in seine Geburtsstadt Puchheim.

Dort ist er als Sohn einer temperamentvollen Volksschauspielerin und eines Nigerianers aufgewachsen und bezeichnet sich selbst als Urbayer. Seit 2014 ist er als Comedian mit seinen Programmen in ganz Deutschland unterwegs.

Mit HYBRID zeigt Pearce, dass er trotz all dem, was gerade passiert, die Freude am Leben noch immer nicht verloren hat – obwohl nun auch noch die 40 da ist. Und da kommen plötzlich ganz viele Fragen auf: Kann ich ein guter Vater sein, obwohl ich doch gefühlt selbst noch ein Kind bin? Muss ich mein Verhalten jetzt ändern, um nicht wie ein unangenehm junggebliebener Vertretungslehrer zu wirken? Brauchen wir wirklich zu allem eine extreme Position? Oder lebt es sich vielleicht besser in hybriden Lebensmodellen? Mit diesen Fragen beschäftigt sich Simon Pearce neues Programm und garantiert seinen Zuschauern einen unterhaltsamen Abend.

Tickets und weitere Tourtermine gibt es unter https://simonpearce.de/termine/.

red