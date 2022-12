Soldaten in Fürstenfeldbruck für Engagement geehrt

15.800 Euro kamen bei zwei Haussammlungen der Soldaten des Standort Fürstenfeldbruck zusammen. © Wagner

Fürstenfeldbruck – Bei zwei Haussammlungen erhielten 179 Soldaten in nur vier Stunden knapp 15.800 Euro. Das ist zwar etwas weniger als im Vorjahr, aber immer noch ein hervorragendes Ergebnis.

Die örtliche Bevölkerung leistet dabei einen wertvollen Beitrag zum Erhalt der Kriegsgräberstätten in Deutschland und in 46 weiteren Ländern. Bei der sogenannten VIP-Sammlung, am 1. November, wurden 3.900 Euro eingenommen. An diesem Tag hatten der Standortälteste, Brigadegeneral Stefan Scheibl und der Fürstenfeldbrucker Oberbürgermeister, Erich Raff, an den Friedhöfen im Stadtgebiet Fürstenfeldbruck um Spenden gebeten. Mit dabei waren wie jedes Jahr auch Stadträte und Angehörige des Fliegerhorstes. Bei der Friedhofsammlung im Gemeindegebiet Gröbenzell erreichte die Reservistengemeinschaft Gröbenzell ein Spendenergebnis von 1.250 Euro. Dank einer internen Sammlung und durch den Verkauf von Gedenkkerzen, kamen zusätzlich noch über 982 Euro zusammen. Im großen Saal des Offiziersheims, begrüßte der Standortälteste, Brigadegeneral Stefan Scheibl, die anwesenden Gäste und lobte die engagierten Helfer.

Helfer erhalten Ehrenurkunde

Der Bezirksverband Oberbayern, im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., bedankte sich mit einem Stehempfang bei den freiwilligen Helferinnen und Helfern. Die anwesenden Gäste wurden stellvertretend für die Soldaten der I. Lehrgruppe der Offizierschule der Luftwaffe geehrt. Mit dabei waren Soldaten des Zentrums für Geoinformationswesen der Bundeswehr, des Technischen Ausbildungszentrums der Luftwaffe in Kaufbeuren, des Führungsunterstützungssektors 1 in Fürstenfeldbruck und der Reservistengemeinschaft Gröbenzell. Die Helfer erhielten eine Ehrenurkunde des Volksbundes.



Frieden ist keine Selbstverständlichkeit

Die Botschaft des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge ist eindeutig und spiegelt sich auch im Leitbild des deutschen Volkes wieder, “Gemeinsam für den Frieden“ heißt auch in diesem Jahr das Motto. Herr Bendedikt Klima, Geschäftsführer Bezirksverband Oberbayern, stellte in seiner Rede fest: „Frieden ist für viele Menschen etwas Selbstverständliches geworden. Doch darin steckt die Gefahr, dass der Frieden und das gemeinsame Miteinander nicht die notwendige Beachtung finden“. „Dies zeigt sich gerade im jetzigen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, dieser hat die europäische Friedensordnung tief erschüttert“. Leider musste die Deutsche Kriegsgräberfürsorge die Arbeit aus Sicherheitsgründen schweren Herzens weitestgehend einstellen. Der Volksbund hat sich, neben der Kernaufgabe der Pflege der Kriegsgräberstätten, auch zur Aufgabe gemacht, diese Stätten zu „Lernorten der Geschichte“ zu entwickeln. Um den heutigen Generationen die Schicksale zu erzählen, die viel zu schnell durch Krieg und Gewaltherrschaft beendet wurden. Damit diese humanitäre und gesellschaftliche Friedensarbeit geleistet werden kann, sind nicht nur ehrenamtliche Sammler von Nöten, sondern auch die Bevölkerung die mit ihren Spenden einen ganz individuellen Beitrag leisten.

