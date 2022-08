Sommerferienprogramm in Germering: Bau einer Legostadt

Ein großer Spaß für alle Kinder bei den Germeringer Legobautagen. © FeG

Germering – Die Freude am Bauen mit den kleinen bunten Plastiksteinen war in der zweiten Sommerferienwoche spürbar. Die Freie evangelische Gemeinde veranstaltete im Rahmen des Germeringer Ferienprogramms wieder Legobautage. Dabei legten sich 30 Mädchen und Jungen mächtig ins Zeug und entwarfen an drei aufeinanderfolgenden Vormittagen eine Miniatur-Stadt.

Während die einen acht- bis elfjährigen sich des Themas „Tiergarten“ annahmen, widmeten sich andere der Gestaltung von Spielplätzen. Weitere Baumeister kümmerten sich um Wohnhäuser, Hochhäuser, Hafenanlage sowie um Sport und Freizeit – alles Dinge, die in einer Stadt nicht fehlen dürfen. Autos, Flugzeuge und Raketen sorgten für den Weg in die weite Welt.



„Die jungen Baumeister waren mit Herzblut bei der Sache. Gemeinsam etwas Großes schaffen macht Spaß und bereitet Freude. Das konnte man den Kindern anmerken. Außerdem fördert es die Kreativität, das soziale Miteinander und die Phantasie“, so Michael Weber, Jugendreferent der Freien evangelischen Gemeinde und Leiter der Legobautage.



In der Baupause gab es eine Geschichte aus der Bibel, ein Spiel oder Quiz, bevor dann mit neuer Konzentration und Kraft die Stadt weiter errichtet wurde. Am Ende der Legobautage gab es einen gemeinsamen Abschluss, zu dem auch die Familien der Kinder eingeladen wurden und die Möglichkeit hatten, die Stadt zu besichtigen. Voller Stolz und Begeisterung zeigten die jungen Architekten ihren Eltern und Geschwistern, was sie geschaffen hatten. Die nächste Legostadt soll in der ersten Osterferienwoche 2023 gebaut werden.

