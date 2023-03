Sparkasse Fürstenfeldbruck zieht Bilanz zum Geschäftsjahr 2022

Von: Eva Lindemann

Teilen

Blicken mit vorsichtiger Zuversicht in die Zukunft: Frank Opitz (links) und Peter Tonch. © Eva Lindemann

Fürstenfeldbruck - Krisen und Kriege beuteln im Jahr 2022 die Wirtschaft. Auch an der Sparkasse Fürstenfeldbruck gehen sie nicht spurlos vorbei, dennoch zieht sie eine recht positive Bilanz.

Die Sparkasse sei mit der Vorstellung, nach Corona wieder richtig durchzustarten, in das Jahr 2022 hineingegangen, sagt Frank Opitz,Vorsitzender des Vorstandes. Aber das sei von aktuellen Ereignissen ausgebremst und erschwert worden. „Dennoch blicken wir auf ein zufriedenstellendes Jahr zurück“, so Optiz. Die Zahlen haben sich im Vergleich zu 2021 kaum verändert. Zusammen mit Vorstandsmitglied Peter Tonch, der seit 2022 zum Team der Sparkasse Fürstenfeldbruck gehört, und Direktor Dirk Hoogen, stellte er die Jahresbilanz der Sparkasse vor .



Fachkräftemangel betrifft auch die Sparkasse

Thema dabei war der Umgang mit dem allgegenwärtigen Fachkräftemangel. Die Sparkasse beschäftige, stand 2022, 631 Mitarbeiter, erklärt Opitz. In den nächsten Jahren würden die Generationen der Babyboomer Schritt für Schritt in den Ruhestand gehen. Daran müsse sich die Sparkasse anpassen. Wichtig sei, sich auf Kernkompetenzen zu konzentrieren, so der Vorstand. Konkret bedeute das, ein großes, verbessertes Beratungssystem, vorzugsweise nach Terminen, aber auch weniger Bargeld orientierten Service. „Natürlich bleibt trotzdem ein Angebot an Bargeldservice bestehen“, versichert Opitz.



Verantwortung für den Landkreis übernehmen

Ebenfalls beschäftigte das Thema Nachhaltigkeit die Brucker Sparkasse. „Die Sparkasse Fürstenfeldbruck ist im Nachhaltigkeitsvergleich der Firma N-Motion auf Platz vier der bayerischen Sparkassen gelandet“, berichtet Opitz. Im eigenen Betrieb achte man darauf, Papier zu sparen und die Digitalisierung voranzutreiben. Landkreisweit unterstützte die Sparkasse viele Nachhaltigkeitsprojekte, beispielsweise als Sponsor des Klima und Umweltpreises der Bürgerstiftung. Insgesamt hat die Sparkasse 2022 441 Institutionen und Initiativen in der Region mit 270.000 Euro unterstützt, ganz nach dem Motto der Sparkasse „Verantwortung für den lebenswerten Landkreis Bruck zu übernehmen“. Da gehören auch private wie geschäftliche Kunden dazu. Diese würden bei Nachhaltigkeitsprojekten, wie der Beschaffung von Solaranlagen, gezielt unterstützt und beraten, erklärt Opitz.

Inflation verunsichert die Menschen

Man merke aber, dass die hohe Inflation die Menschen verunsicherte. Während im ersten Halbjahr 2022 Investitionen noch zugenommen hätten, seien sie im zweiten Halbjahr weniger geworden. Auch auf dem Immobilienmarkt sei die Unsicherheit zu spüren gewesen, die Nachfrage war rückläufig. „Verkäufer haben momentan einen höheren Preis im Kopf als Käufer“, erklärt Opitz. Dafür hätte allerdings die Finanzierung von kleineren Arbeiten an Immobilien, wie der Anbau eines Wintergartens, zugenommen.



Mit vorsichtiger Zuversicht

Wichtig war der Sparkasse die Menschen der Region trotz aller Unsicherheiten zu unterstützen und zu beraten, ob mit persönlichen Gesprächen, beispielsweise zum Bausparvertrag oder Veranstaltungen zu Finanzbildung der Bevölkerung. Auch zur Digitalisierung beriet die Sparkasse erfolgreich: 71 Prozent ihrer Kunden nutzten 2022 Onlinebanking. „Sechs davon sind sogar über 100 Jahre alt“, sagt Opitz mit einem stolzen Lächeln. Trotz Turbulenzen, war 2022 somit „ein grundsolides Jahr“, wie Opitz es ausdrückt. Er und seine Kollegen blicken nun mit vorsichtiger Zuversicht auf ein starkes Jahr 2023.

Eva Lindemann