SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken besuchte Caritas Haus Don Bosco

Von: Claudia Becker

Die Bundesvorsitzende der SPD Saskia Esken (Mitte) folgte der Einladung von Landtagskandidat Daniel Liebetruth (Fünfter von links) und besuchte das Altenheim Don Bosco. © David Klein

Germering – Was passiert im Alter, wenn man auf Pflege und Betreuung angewiesen ist? Dieser Frage widmete sich Landtagskandidat und Stadtrat Daniel Liebetruth, als er die SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken,

Olchings Bürgermeister Andreas Magg sowie Stadträtin Fereschteh Erschadi-Zimmermann in das neu eröffnete Altenheim Don Bosco einlud. Als Gesprächspartner dienten Doris Schneider, Geschäftsführerin des Geschäftsbereichs Altenheime des Caritasverbands der Erzdiözese München und Freising, Monika Ueltzhöffer, Einrichtungsleitung des Altenheims sowie Belmin Avdic, Wohnbereichsleiter.

Interessiert durchschreiten die Gäste das erst kürzlich eröffnete Caritas Haus Don Bosco. Die Räume sind hell und freundlich gestaltet, es besteht Platz zum gemeinsamen Essen, Spielen und auch Musizieren. Und auch an einen Friseur, an eine Kapelle sowie einen weitläufigen Garten wurde gedacht. Man solle sich eben wie Zuhause fühlen, so beschreiben Schneider und Ueltzhöffer das Domizil in der Parkstraße am Rande des Erikaparks.

Auch Liebetruth und Esken zeigen sich beeindruckt von den modernen Räumlichkeiten, die genau auf die Bedürfnisse der Bewohner abgestimmt sind. Als „Musterbewohner“ zeigen sich an diesem Nachmittag die ehemalige Bundestagsabgeordnete der SPD Uta Titze-Stecher und ihr Mann Peter. Während sie in dem Wohnbereich Pflege untergebracht ist, hat er im betreuten Wohnen seinen Platz. So sind beide unter einem Dach, können gemeinsam Essen, sich besuchen kommen. „Es ist sehr abwechslungsreich“, erklären die beiden und nehmen dabei unter anderem auf das ausgewogene Freizeitprogramm Bezug. Es kann Bingo gespielt, Kuchen gebacken oder musiziert werden. „Wir verfügen über 67 1- bis 3-Zimmer-Wohnungen im betreuten Wohnen. Die stationäre Pflege bietet 64 Einzelzimmer, die auf vier Wohngruppen mit jeweils 16 Plätzen aufgeteilt ist“, erklärt Ueltzhöffer. Die Bewohner können ihre eigenen Möbel mitbringen und auch Haustiere sind nach Absprache möglich.

Mehr Wertschätzung gefordert

Das Ganze hat aber auch seinen Preis. Trotz des hohen Pflegegrades seiner Frau, so erzählt Stecher, müsse das Ehepaar etwa 7.000 Euro im Monat selbst aufbringen. Eine Ziffer, die Magg und Liebetruth schlucken lässt. Bei Kaffee und Kuchen stößt auch Wohnbereichsleiter Belmin Avdic zum Gespräch mit Esken und den lokalen Mandatsträgern der SPD hinzu. Er stammt ursprünglich aus Bosnien und ist nach Deutschland gekommen, um hier die Sprache zu erlernen und eine Ausbildung zu machen. Er ist stolz auf seinen Beruf und den Werdegang, den er durchmacht hat. Gleichzeitig bemängelt Avdic aber auch das Ausbildungsprogramm und spricht die fehlende Anerkennung des Berufs Altenpfleger im Allgemeinen an. So werde er oft gefragt, wie er das in seinem Alter machen könne. „Viele entscheiden sich zudem nach der Ausbildung für die Krankenhäuser, nicht die Altenheime“, sagt er anklagend. Die Krankenhäuser werden unter anderem mit Prämien. „Da können wir nicht mithalten“, sagt Ueltzhöffer.



Zudem gebe es viele Zeitarbeiter. Diese müssen keine Verantwortung übernehmen und müssen sich nicht mit der Pflegeplanung beschäftigen. „Der Grund für den Missstand ist der Mangel“, pflichtet Esken den beiden bei. „Wir haben einen Pflegenotstand“, sagt Schneider. „Uns fehlt das Geld, das wir nicht in die Suche nach neuen Mitarbeitern, sondern in die bestehenden Kräfte stecken sollten.“ Der Missstand, so Esken, solle durch die Zuwanderung und auch Teilzeitkräfte beseitigt werden. Avdic sieht dabei aber die Bürokratie als Problem an. So dauern Anerkennungsprozesse sehr lange an. Erschadi-Zimmermann wirft dazu noch das Wohnungsproblem ein. Bezahlbarer Wohnraum ist knapp gesät.

Infostand am Kleinen Stachus

Im Anschluss an den Besuch im Caritas Haus waren Esken und Liebetruth noch an einem Infostand am Kleinen Stachus vertreten. Hier kamen sie mit rund 60 interessierten Bürgern ins Gespräch. Viele sprachen dabei konkrete Themen wie finanzielle Sorgen, die Energiewende oder den Krieg in der Ukraine an. Esken versprach, manche Anliegen mit nach Berlin zu nehmen. Auch einige lokal bekannte Sozialdemokraten waren zur Unterstützung zum Infostand gekommen: Puchheims Alt-Bürgermeister Herbert Kränzlein war vor Ort wie auch Germerings ehemaliger 3. Bürgermeister Helmut Ankenbrand, Gröbenzells 3. Bürgermeister Gregor von Uckermann, Gröbenzells Fraktionssprecher Peter Falk und die SPD-Kandidaten aus dem Nachbarstimmkreis Dachau Hubert Böck (Landtag) und Dennis Behrendt (Bezirkstag). Liebetruth zog nach dem Infostand ein positives Fazit: „Mir ist es wichtig, dass die Politik Menschen nicht nur von einem Podium herab belehrt, sondern auch konkrete Gesprächsangebote macht und zuhört.“

