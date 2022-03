Konvoi Zwei und Drei

Gemeinden und Bürger stellen sich solidarisch zur Ukraine und starten Hilfsaktionen

Von: Maximilian Geiger

In der Tenne des Veranstaltungsforums Fürstenfeld stapelten sich am Dienstag die Sachspenden für den dritten Konvoi. © Becker

Landkreis Fürstenfeldbruck – Fliehende Menschen, zerstörte Wohnungen, bewaffnete Männer und Frauen, die sich auf den Kampfeinsatz vorbereiten, für ihr Land und ihre Freiheit kämpfen wollen. Die Bilder, die uns zur Zeit aus der Ukraine erreichen sind schockierend und grausam. Die vergangenen Tage zählen zu den dunkelsten der europäischen Geschichte seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs.

Doch wo es Dunkelheit gibt, da gibt es auch Licht. So wurden in den vergangenen Tagen zahllose Hilfs- und Spendenaktionen aus dem Boden gestampft, um die Menschen in der Ukraine und jene Bürger, die aus dem Kriegsgebiet fliehen zu unterstützen – auch im Landkreis Fürstenfeldbruck.



So hatten etwa Stadtrat und „Klubhouse“-Betreiber Florian Weber (Die PARTEI) und Moritz Hickethier, Gastronom des „Unterhaus“ spontan am Samstag, 26. Februar, eine private Hilfsaktion auf die Beine gestellt. Eigentlich wollten die beiden einen „Transporter voll machen und einer Freundin und ihrer Umgebung helfen“, wie Weber auf Facebook in der Gruppe „Brucker helfen der Ukraine“ berichtet. Auf den sozialen Medien riefen sie zur Unterstützung auf, die Bitte um Hilfsgüter wurde sofort geteilt und weiterverbreitet. In Rekordzeit wurden so aus einem Transporter insgesamt fünf vollbepackte Autos. Mehr als 300 Bürger brachten Geld, Trinkwasser, Kleidung, Masken und medizinische Artikel, wie etwa Damenbinden, vorbei. Viele blieben, um beim Einpacken und sortieren zu helfen, einige hilfsbereite Bürger boten sogar ihre Dienste als Fahrer an. Bereits am Sonntagmorgen konnten so die Autos nach Lublin in Polen aufbrechen.

In Lublin, das etwa 150 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt liegt, sollte ein Teil der Hilfsgüter an die Flüchtlinge verteilt werden, der andere Teil von einer Hilfsorganisation übernommen werden, um sie über die Grenze ins Kriegsgebiet zu bringen. Auf der Fahrt informierte Weber immer wieder über die Facebook-Gruppe „Brucker helfen der Ukraine“ über den aktuellen Stand der Fahrt, postet Bilder der Fahrer. Bereits am Montag kehrte der Konvoi wieder wohlbehalten nach Fürstenfeldbruck zurück. Über die Aktion wurde sogar bereits deutschlandweit berichtet, etwa beim Morgenmagazin der ARD.

Konvoi Zwei und Drei

Kaum wieder in Fürstenfeldbruck angekommen, brach bereits am Montag der nächste Konvoi an Hilfsmitteln auf, diesmal unter BBV-Stadtrat Andreas Rothenberger. Auch er informierte über die Facebook-Gruppe über den Stand der Fahrt. Am frühen Dienstagnachmittag schrieb er: „Unsere Hinfahrt ist weitgehend reibungslos verlaufen und die Helfer vor Ort haben sich über unsere Spenden sehr gefreut, vor allem über die Schlafsäcke, Isomatten und Decken.“



Für einen dritten Konvoi wurde am Dienstag ab 8 Uhr in der Tenne des Veranstaltungsforums Fürstenfeld gesammelt, erneut unter der Leitung von Weber. Wieder erschienen zahllose Spender und Helfer, die beim Sortieren und Anpacken helfen wollten. So etwa Manuela Fitzek, die ihren freien Tag für die Aktion nutzte. „Wenn ich helfen kann, helfe ich. Irgendwas muss man ja tun“, erklärte sie.



Ebenso sah es Ilse Hamacher, die bereits am Montag Spenden vorbeibrachte und dennoch am Dienstag erneut vorbeikam, diesmal um mit anzupacken und die Spenden für den Transport vorzubereiten. Sie zeigte sich begeistert von der Spendenbereitschaft: „Das sind tolle Spenden. Gute, teure Sachen“, wie etwa Winterjacken.



Jürgen Hoffmann, der Weber am Dienstag bei der Organisation und dem Überblick über die eintreffenden Spenden half, berichtete, dass sich die Nachfrage nach Hilfsmitteln im Laufe der Tage und sogar Stunden immer wieder geändert habe. Dann mussten die Helfer spontan reagieren und umdisponieren. Damit Spender gleich informiert waren, was gebraucht wurde, hing am Eingang der Tenne eine Liste aus, die stets aktualisiert wurde.

Auch am Dienstag kamen dutzende Helfer in die Tenne des Veranstaltungsforums, um für den dritten Konvoi an Hilfsmitteln mit anzupacken. © Geiger

Weitere Hilfsaktionen

Allein schon diese drei privat initiierten Aktionen beweisen, wie hilfsbereit und solidarisch die Bürger im Landkreis sich bereits am Wochenende zeigten. Und die Hilfsaktionen reißen nicht ab. Immer wieder fragen Landkreisbürger über die sozialen Medien, besonders in der Facebook-Gruppe nach, wo es die nächste Aktion gibt, was man spenden kann, wo man sich melden kann, um als Fahrer zu helfen, ob bestimmte Hilfsmittel, etwa Tierfutter oder Kinderkleidung, benötigt werden. Und die Hilfsaktionen sind mannigfaltig, sodass sie gar nicht alle aufgezählt werden können.

Türkenfeld

So organisieren derzeit die Gemeinde Türkenfeld eine Sammlung an Sachspenden, die bis Donnerstagabend, 3. März, im Türkenfelder Rathaus eingereicht werden können. Drei in der Gemeinde lebende Bürger mit ukrainischen Wurzeln organisieren in Zusammenarbeit mit der ukrainisch-katholischen Pfarrei München Hilfstransporte. „Unterstützt wird die Aktion durch die Autovermietung Sixt in Form von Transport-Kapazitäten“, erklärt Bürgermeister Emanuel Staffler. Erbeten werden Lebensmittel wie Konserven, portionierte Säfte, trockene Suppen oder Müsliriegel, aber auch Hygieneartikel wie Flüssigseife, Windeln, Duschgel, Zahnbürsten und -pasta. Zudem werden etwa Schlafsäcke und Isomatten benötigt.

Alling

Auch die Gemeinde Alling und besonders Bürgermeister Stefan Joachimsthaler rufen zur Unterstützung auf. Zudem bereitet man sich auf die Ankunft von Geflüchteten aus der Ukraine vor. Hierzu bittet die Gemeinde, Unterkünfte in Alling, die den Flüchtenden angeboten werden können, der Gemeinde mitzuteilen. „Wenn Sie ein Zimmer, Schlafplatz oder eine andere Unterkunft, für kurz oder länger bereitstellen möchten, bitte Nachricht an buerger@alling.de, oder an das Bürgertelefon 08141 379490-105“, heißt es auf der Internetseite der Gemeinde.

Eichenau

Auch die Gemeinde Eichenau, die mit Wischgorod eine ukrainische Partnerstadt hat, wirbt um Unterkünfte für kommende Flüchtlinge, zudem um Hilfsgüter. Hier werden explizit neben T-Shirts, Socken und Energieriegeln, Verbandsmaterial, Hämostatika, Schienen, Druckverbände zum Abbinden und Stillen von Blutungen sowie Kfz-Verbandskästen oder -kissen aufgezählt. Darüber hinaus wirbt Bürgermeister Peter Münster auf der Internetseite der Gemeinde um Geldspenden, die „momentan vorrangig für die Anschaffung von Sanitäts- und Verbandsmaterial verwendet“ werden. Hierfür hat der „Freundekreis Wischgorod e.V.“ ein Spendenkonto eingerichtet.

Eine Liste der jeweils aktuell benötigten Spenden hing am Eingang der Tenne aus. © Becker

Fürstenfeldbruck

Uneingeschränkte Solidarität mit den Menschen in der Ukraine erklärte auch die Stadt Fürstenfeldbruck. So biete man den weit über 100 Ukrainern, die in der Stadt leben, Unterstützung für geflüchtete Familienmitglieder an. Wer Hilfe benötigt, soll sich per E-Mail an oberbuergermeister@fuerstenfelbruck.de melden.



„Als Zeichen der Solidarität mit der Bevölkerung der Ukraine hat Oberbürgermeister Erich Raff Trauerbeflaggung für das Rathaus angeordnet“, heißt es auf der Internetseite der Großen Kreisstadt, zudem hat die Stadt ein Posting in ukrainischer Sprache veröffentlicht.



Darüber hinaus haben die Bürgermeister stadtintern Vorbereitungen getroffen, um entsprechende Unterbringungsmöglichkeiten zu organisieren. So kann die Verwaltung berichten, „dass kurzfristig rund 45 Plätze für die Unterbringung von Geflüchteten zur Verfügung gestellt werden könnten.“ Zudem werden die Brucker Bürger, die private Unterbringungsmöglichkeiten haben, gebeten, sich bei der Stadt zu melden.



Germering

Eine eigene Internetseite zur „Information und Hilfestellung“ hat zudem die Stadt Germering eingerichtet, die helfen soll, „die richtige Unterstützungsmöglichkeit zu finden“. So werden dort Bürger, die Sachspenden geben möchten, gebeten, sich unter obbuero@germering.bayern.de mit der Stadt in Verbindung zu setzen. Germeringer, die Wohnraum zur Verfügung stellen können, werden auf das Landratsamt verwiesen. Zudem betont man von Seiten der Stadt: „nicht nur die ‚großen Taten‘ zählen: ein Gespräch, eine aufmunternde Geste, ein Lächeln und auch das Zeigen der eigenen Betroffenheit können helfen.“

Landratsamt

Auch das Landratsamt stellt sich auf einen „gewaltigen Flüchtlingsstrom“ ein und bittet die Landkreisbürger deshalb um Möglichkeiten zur Unterbringung. Mögliche Unterbringungsplätze dürfen per E-Mail an asylbewerberunterbringung@lra-ffb.de gemeldet werden.



„Für diejenigen, die nicht bei Angehörigen oder Freunden unterkommen können, werden Unterbringungsmöglichkeiten geprüft“, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts. „Humanitäre Hilfe muss schnell und möglichst unkompliziert geleistet werden, wo sie notwendig ist.“



Wer zudem speziell für die ankommenden Flüchtlinge spenden möchte, kann dies unter dem Konto des Landkreises Fürstenfeldbruck bei der Sparkasse FFB (DE89 7005 3070 0008 0017 11) unter dem Verwendungszweck „Ukraine“ tun.

Maximilian Geiger